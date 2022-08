Regina Elisabetta 1 96 anni è in gran forma, ecco il suo segreto: la dieta chetogenica

Nella lunga vita della Regina Elisabetta si è inserita la dieta chetogenica, andiamo a vedere di cosa si tratta e quali sono i segreti per cui la Regnante fa utilizzo di questa particolare alimentazione.

Questo 2022 è stato un anno piuttosto travagliato per la Regina ma ricco di avvenimenti importanti ed anniversari di vario tipo. Iniziato con il Covid e gli strascichi del virus, Elisabetta II è riuscito a superare il delicato momento, così come i vari acciacchi per cui è stata costretta a rinunciare ad alcuni eventi.

A febbraio è arrivata infatti ai 70 anni di Regno, anche se il Giubileo per l’occasione è arrivato ad inizio giugno, con tanto di celebrazioni a Londra per omaggiarla, compreso il ritorno del nipote Harry, dopo la fuga da Buckingham Palace insieme alla moglie Meghan Markle.

Nelle scorse settimane è diventata la seconda regnante più longeva, in questa speciale classifica davanti a lei rimane soltanto Luigi XIV, mentre ad aprile sono diventate 96 le sue primavere, con il trono ancora ben saldo, nei prossimi mesi Elisabetta dovrà affrontare un nuovo governo, in seguito alle dimissioni del Premier Boris Johnson. Nel frattempo sono stati svelati alcuni segreti sulla sua alimentazione e sul suo stato di forma invidiabile vista l’età.

In cosa consiste

Riguardo alla dieta chetogenica, si occupa di un’alimentazione in grado di ridurre in modo sensibile i carboidrati, mentre dall’altra parte aumentano proteine e grassi.

Proprio in relazione ai grassi, vengono utilizzati in modo tale da renderli come fonte energetica all’interno dell’organismo di ciascun individuo, questo lo scopo principale per tale tipo di dieta, utilizzato anche per aumentare le aspettative di vita.

I punti di forza

Oltre a tali caratteristiche, la dieta chetogenica si caratterizza per associarsi a determinati tipi di pasti, gli esperti lo consigliano in abbinamento con zuppa e lenticchie, senza dimenticare alimenti di stagione ed a chilometro zero, come nel caso del miele.

Un modo dunque per poter vivere più a lungo, la Regina Elisabetta da tempo ci ha pensato e segue questo tipo di regime proteico, senza rinunciare a dolci, mentre per quanto concerne il vino è consigliabile ma solo dopo i pasti.