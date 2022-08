Dopo i rumors sulla dolce attesa di Noemi Bocchi Totti riappare sui social: cosa ha fatto l’ex Capitano

Dopo diverse settimane di silenzio e rumors pesanti, Francesco Totti riappare sui social: ecco cosa è accaduto.

Sono stati giorni caldissimi sul fronte della separazione tra l’ex numero dieci della Nazionale e della Roma, Francesco Totti e la conduttrice de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi. L’onda mediatica sul caso gossip dell’anno non accenna a diminuire.

Del resto, in questi giorni, sono emersi incredibili, e presunti, retroscena sulla coppia. Il Corriere della Sera, ad esempio, ha lanciato due indiscrezioni: la prima è quella su una voce che gira incontrollata nella Capitale e che vuole Noemi Bocchi in dolce attesa.

La seconda, invece, parla del presunto flirt tra Ilary Blasi e Cristiano Iovino, noto pr romano, inizialmente etichettato come amico della conduttrice Mediaset. Tutte le notizie – come oramai accade da quasi un mese – non sono state commentate dai diretti interessati.

Francesco Totti torna sui social

Come annunciato nei comunicati che annunciavano la separazione, né Francesco Totti né Ilary Blasi hanno commentato oltre modo la vicenda. La sensazione è che non lo faranno sino alla chiusura dell’accordo sulla separazione dei beni, anche se ormai, rumors da Cologno Monzese, danno per certa la concessione di un’intervista esclusiva della conduttrice a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, su Canale 5. Dopo tutti questi rumors, intanto, Francesco Totti è riapparso sui social, nonostante il profilo basso mantenuto in queste settimane.

Come scrive la nota pagina Instagram The Pipol Gossip, l’ex capitano della Roma ha partecipato ad un evento – anche questa è una notizia – di padel, ormai il suo sport. Si legge: “In questi giorni Francesco Totti che ha scelto il basso profilo ha accettato un solo invito: quello dell’amico Gigi Di Biagio, ex calciatore, per partecipare a un torneo di padel. Ma con una richiesta: no giornalisti, no tv”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)

L’ex coppia in questi giorni

Nei giorni successivi all’uscita del comunicato sulla separazione, si è raccontato che Francesco Totti avrebbe rinunciato ad un torneo di padel, previsto a Ibiza dall’amico Marco Borriello, proprio per evitare le telecamere e i giornalisti. La notizia non è pero mai stata confermata. L’ex capitano, dicevamo, continua a mantenere un basso profilo.

In queste settimane Francesco Totti si trova a Sabaudia, nella storica residenza di famiglia, insieme ai figli Cristian, Chanel e Isabel. Ilary Blasi, invece, è nel comune di Frontone, nelle Marche e al confine con l’Umbria, piccolo borgo dei suoi genitori e dei suoi nonni, in compagnia di sua sorella Melory.