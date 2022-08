Fabrizio Corona, attacco durissimo a Gabriel Garko: “Sembra una vecchia rifatta”

L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, nel corso di un’intervista, ha usato parole molto pesanti nei confronti dell’attore Gabriel Garko.

L’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, è tornato a far parlare di sé: il motivo? Un durissimo commento sull’attore Gabriel Garko. In questi anni, si sa, Corona non è mai stato morbido con tanti vip nostrani.

In queste settimane, Fabrizio Corona è in vacanza insieme alla sua compagna Sara Barbieri e, come annunciato dallo stesso Corona, i due presto convoleranno a nozze. Non solo: c’è in progetto, dopo il matrimonio, di traferirsi negli Stati Uniti, a Los Angeles.

A quanto pare, Fabrizio Corona sarebbe pronto a girare una serie che parla della sua vita, in particolare degli anni caldissimi quando per tutti lui era il re dei paparazzi. Staremo a vedere.

Le parole su Gabriel Garko

Nel corso di un’intervista rilasciata a Novella 2000, Fabrizio Corona ha parlato del suo rapporto con la chirurgia estetica. Ha raccontato: “Mi vedo antesignano anche in questo. Vado per i cinquant’anni e sembro un ragazzo di trenta. Non ho niente da invidiare ai giovani, né da un punto di vista fisico né estetico né mentale”. E ancora: “Giustamente, se hai la testa che funziona, lo spirito che funziona e ricorri alla chirurgia estetica, sei sempre perfetto. […] La chirurgia estetica deve essere fatta bene, questo è fondamentale”.

Poi le parole che stanno molto facendo discutere sull’attore Gabriel Garko: “Faccio un esempio: Gabriel Garko, uomo stupendo, un uomo tra i più belli in circolazione, ha un anno più di me ma sembra una vecchia rifatta”.

L’intervento di qualche giorno fa

Il discorso è nato dalla recente storia pubblicata sui social dallo stesso Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ha raccontato infatti di essersi sottoposto ad una blefaroplastica, ed ha mostrato anche una foto a corredo. Ha spiegato: “Perché bisogna dirlo, non c’è niente di male. Se vivi di immagine non puoi che offrirla sempre al meglio, e l’estetica, in qualsiasi forma, anche quella chirurgica, ti aiuta”.

E conclude: “Io l’ho sempre ammesso. Non bisogna negare delle realtà che tanto sono evidenti. Buona parte del mondo femminile, famoso e non, ancora adesso fa fatica ad ammettere i vari ritocchini”.