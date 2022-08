Atalanta che sfortuna: il brutto infortunio lo ferma a poche ore dall’esordio

All’esordio in campionato l’Atalanta ha dovuto fare a meno di uno dei suoi giocatori, il brutto infortunio procuratosi durante il precampionato lo ha costretto a saltare la prima giornata di Serie A.

Non c’è pace per la Dea che a poche ore dall’inizio di campionato perde una pedina importante. L’esordio contro la Sampdoria si era complicato ulteriormente.

Il nuovo acquisto, arrivato in estate a Zingonia, che doveva dare qualità al centrocampo nerazzurro dovrà aspettare un po’ prima di fare il suo esordio in campionato con la maglia dell’Atalanta. Una notizia che l’allenatore Gianpiero Gasperini non ha gradito troppo, già nei giorni scorsi aveva espresso il suo malumore riguardo al mercato fatto dalla società fino ad ora.

Il club bergamasco questa estate ha sfoltito un po’ la rosa, in particolare il centrocampo con le cessioni di: Pessina al Monza, Freuler al Nottingham Forest e Miranchuck in prestito al Torino. Escludendo il riscatto di Boga, arrivato a Bergamo a gennaio dal Sassuolo, il colpo di mercato della Dea è il calciatore brasiliano Ederson prelevato dalla Salernitana per 21 milioni di euro.

Il giocatore in una stagione in Serie A, nella quale ha contribuito alla salvezza dei granata, ha impressionato la dirigenza nerazzurra che ha deciso di affidargli le redini del centrocampo.

Le condizioni del calciatore atalantino

L’Atalanta ha cominciato il suo campionato a Marassi contro la Sampdoria, già in emergenza, infatti un giocatore è stato costretto a non scendere in campo nel match valido per la prima giornata di campionato.

Il brasiliano nei giorni scorsi ha riportato un infortunio muscolare. Si tratta di una lesione al parziale minore al muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Il problema muscolare terrà fuori Ederson per un periodo che va dai dieci giorni alle due settimane. Oltre alla partita contro la Samp, Gasperini dovrà fare a meno del centrocampista anche per il big match in programma all’Atleti Azzurri d’Italia contro il Milan, campione d’Italia in carica.

Il club, con una nota ufficiale fa sapere che: “I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore“.