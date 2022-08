I gioielli della Regina Elisabetta II: il grande patrimonio della Sovrana | Ecco quanto vale il pezzo più pregiato

“I diamanti sono i migliori amici di una donna”, recita una famosa canzone di Marylin Monroe. Ed è proprio così, anche quando la donna in questione è la regina Elisabetta II. Scopriamo insieme, a tal proposito, qual è uno tra i gioielli più di valore posseduto dalla sovrana d’Inghilterra.

Le apparizioni pubbliche della regina Elisabetta – e di tutti i membri della famiglia reale – rappresentano una fonte di enorme gioia per il popolo britannico, e non solo. Oltre a voler conoscere il loro operato per ciò che concerne impegni benefici e sociali, infatti, l’opinione pubblica è sempre stata interessata anche agli outfit sfoggiati dai reali, e agli accessori a essi abbinati.

Dagli abiti eleganti agli iconici cappelli, infatti, i look delle donne di casa Windsor sono sempre molto apprezzati e, con loro, di pari passo, anche i gioielli da esse sfoggiati

I più attenti e curiosi avranno fatto, caso senza dubbio, alla bellissima collana tempestata di diamanti indossata dalla regina nelle occasioni importanti. Ebbene, tale collana ha un valore inestimabile, per ciò che riguarda sia l’aspetto economico sia quello sentimentale. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Un gioiello davvero speciale

La regina, durante le sue uscite pubbliche, indossa spesso le sua iconica parure di perle, composta da orecchini e collana. Elisabetta II, tuttavia, nel corso di varie occasioni ha sfoggiato numerosi gioielli, tra cui uno regalatole da Nizam di Hyderabad, il governatore dell’omonimo stato principesco che, ad oggi, è parte dell’India. Si tratta di una preziosa collana dal valore di circa settanta milioni di euro che, all’Express.co.uk, il responsabile delle aste della John Pye Luxury ha descritto come un pavé di diamanti, con un pendente centrale a doppia goccia. Anche il girocollo è tempestato da tali pietre preziose, rese ancora più speciali dal taglio non uniforme. Insomma, un oggetto dal valore economico inestimabile! Per la regina, però, in tale collana risiede anche un valore sentimentale; le è stata donata dal governatore dello stato di Hyderabad, appunto, nel 1974, il giorno del suo matrimonio con il principe Filippo.

La “prescelta”

La preziosa collana di cui sopra è stata indossata solo della regina, tranne in un unico contesto, così come rivelato a MyLondon dall’esperta Daena Borrowman.

La sola a ricevere l’onore di tenere indosso questo prezioso gioiello, infatti, come raccontato dall’esperta, è stata Kate Middleton, la duchessa di Cambridge, in occasione dell’evento tenutosi nel 2014 presso la National Portrait Gallery.