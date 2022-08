Cassano non le manda a dire: stoccata pesantissima su Allegri lascia a bocca aperta

Antonio Cassano ancora una volta non le manda a dire: arriva la pesantissima stoccata su Massimiliano Allegri che ha sorpreso tutti.

Il fantasista barese spiazza ancora una volta tutti con una pesantissima stoccata diretta all’allenatore della Juventus: ecco le sue sorprendenti parole.

La stagione di Serie A è finalmente ricomincita e con sè ha portato le più classiche discussioni (e alle volte polemiche) che animano i salotti televisivi e non solo.

Ad essere ripartito non è infatti solo il campionato ma anche i tantissimi programmi pre e post partite cempre seguitissimi da i tifosi di tutte le squadre.

Tra questi, ad essersi distinto nell’ultimo anno in particolare, è la BoboTV di Christian Vieri, Daniele Adani, Nicola Ventola ed Antonio Cassano. I 4 sono seguitissimi su Twitch e fanno sempre molto discutere per via delle loro affermazioni forti e decise.

In particolare, ad interessare il pubblico, è proprio il barese ex Roma ed Inter il quale, grazie ai suoi commenti controversi, attira la curiosità di tutti gli appasionati in attesa di capire quale affermazione accentrerà i confronti nell’arco della settimana che segue.

Proprio una di queste sue forti dichiarazioni ha colpito tutti negli ultimi giorni e ha come oggetto della critica l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri.

Continua il duello a distanza tra Cassano ed Allegri: le parole del barese sono incredibili

Tra gli obbiettivi più frequenti delle “accuse” di Antonio Cassano c’è il suo ex allenatore Massimiliano Allegri.

L’attaccante ex Milan si posto sempre con occhio estremmamente critico nei confronti del tecnico della Juventus a causa di idee tattiche diametralmente opposte e dei risultati altalenanti ottenuto dal mister toscanno nella scorsa stagione.

Con l’inizio della Serie A è anche ricominciato questo duello a distanza e a lanciare la prima stoccata è stato ancora una volta Fantantonio.

“Ci vuole l’umiltà di cambiare e di voler fare un qualcosa di diverso. Questo è fondamentale. Se tu sei umile e pensi che oramai il tuo calcio è andato a farsi fottere, hai dei grandi vantaggi. Se tu invece hai la presunzione di dire ‘io faccio a modo mio’…”, un’accusa di mancanza di umiltà a cui poi ha seguito la rivelazione di un rapporto chiuso tra i due dall’inizio della BoboTV.

Non è di certo difficile da credere che tra rapporti tra Cassano e Allegri si siano interrotti viste le pesanti affermazioni spesso pronunciate dal primo e le ultime parole non fanno altro che ampliare ulteriormente la già ampia ferita; la Serie A è però appena iniziata ma sembra già destinata a tante stoccate tra il barese e il tecnico toscano.