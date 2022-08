Il Milan non si ferma a De Ketelaere, si seguono gli sviluppi per un altro colpo

Dopo l’esordio vincente in campionato contro l’Udinese, il Milan campione d’Italia torna ad imbastire nuove trattative di mercato, con un profilo che inizia a farsi sempre più largo.

Paolo Maldini e Frederic Massara lavorano senza sosta per poter completare l’organico da affidare a Stefano Pioli.

La dirigenza milanista starebbe provando a cogliere una vera e propria occasione di mercato.

Esordio sprint, il Milan ricomincia da dove aveva lasciato

Buona la prima per il Milan di Stefano Pioli. Il match d’esordio in campionato ha regalato ai rossoneri i 3 punti e tante consapevolezze. In primis una tenuta difensiva buona ma ancora da registrare. Il Diavolo, infatti, ha costruito sulla solidità della sua retroguardia le fortune della passata stagione. I due gol e le occasioni concesse all’Udinese hanno mostrato, però, come il pacchetto arretrato rossonero sia ancora in fase di rodaggio e che non abbia raggiunto, giustamente, la piena forma fisica. Segnali incoraggianti, invece, da Brahim Diaz. Il fantasista spagnolo è stato il vero protagonista del match di San Siro con un gol segnato, un assist ma tante giocate e una costante presenza nelle azioni pericolose. La vittoria con l’Udinese ha messo in risalto anche un altro giocatore: Ante Rebic. Il croato ha vissuto l’ultima annata con più ombre che luci ma la doppietta rifilata ai friulani è il modo migliore per ripartire, soprattutto dal punto di vista mentale.

Il mercato non è finito: Maldini studia le prossime mosse

Nella gara del Giuseppe Meazza ha esordito anche il grande acquisto del mercato milanista: Charles De Ketelaere. Il belga è subentrato a gara in corso, mostrando però sin da subito che in questo Milan può dire la sua. Dopo CDK il Milan potrebbe aggiungere nuovi tasselli dal mercato. Il Diavolo sta cercando rinforzi in difesa e un nome tornato di moda è quello di Evan N’Dicka dell’Eintracht Francoforte.

Il francese classe ’99 è in scadenza con i tedeschi. Il Milan vorrebbe strappare un prezzo vantaggioso all’Eintracht facendo leva sulla volontà di non rinnovare espressa dal difensore. È mancato, però, l’affondo da parte dei rossoneri perché N’Dicka non ha mai espresso la volontà di lasciare da subito la Germania per accasarsi al Milan. Maldini resta comunque vigile sulla situazione del difensore sia per un eventuale acquisto in questa finestra di mercato, sia per un ipotetico approccio per la prossima estate, quando il contratto sarà scaduto.