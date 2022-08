Arriva il primo esonero in Serie A: panchina bollente, è già pronto il sostituto

Nemmeno il tempo di iniziare a arriva il primo esonero in Serie A: la panchina scotta, il possibile sostituo è già pronto a subentrare.

Il primo cambio della guardia in panchina per la Serie A 2022/2023 rischia di essere imminente, la panchina è già bollente ed il possibile sostituo è pronto a subentrare: ecco di chi si tratta.

Uno dei tanti temi classici di ogni campionato di Serie A è quello degli allenatori.

Negli anni sono stati tantissimi gli episodi di cambi di panchina improvvisi e alle volte avvenuti in momenti della stagione molto sorprendenti quali inizio campionato o a poche giornate dal termine.

Oltre a questo si sono poi aggiunti presidenti storici in questo campo come Zamparini e Preziosi, due in grado di cambiare anche più allenatori nello stesso campionato e di richiamare a più riprese gli stessi tecnici alle volte allontanati solo pochi mesi prima.

Anche questa stagione di Serie A difficilmente sarà da meno e dopo la prima giornata le voci di possibili avventure già al capolinea sono diverse.

Ovviamente, dopo soli 90 minuti, viene difficile pensare che presidenti e società in generale possano aver già deciso del futuro del proprio tecnico ed in generale del campionato anche se nulla è impossibile.

Non a caso, nelle ultime ore, sono diverse le voci del primo possibile cambio di panchina in Serie A.

La sconfitta all’esordio preoccupa, la società prepara il sostituto in panchina

10 partite e nessun pareggio, questo ci ha raccontato la prima giornata della Serie A 2022/2023.

Delle squadre uscite sconfitte dai primi 90 alcune hanno “preoccupato” più di altre in particolare i rispettivi presidenti aprendo scenari di clamorosi esoneri estremamente precoci.

Tra questi, ad aver avuto più riscontri, è quello di Giovanni Stroppa, allenatore del Monza. La sconfitta contro il Torino non è piaciuta al presidente Berlusconi che ha già pensato al sostituto: Roberto De Zerbi.

Il calciomercato faraonico dei brianzoli ha alzato altamente le aspettative sulla loro prima, storica, stagione in Serie A; per questa ragione la sconfitta interna contro il Torino ha aperto diversi dubbi sul futuro del tecnico ex Crotone.

In caso di addio dell’attaule mister il sostituto designato sarebbe l’ex Sassuolo Roberto De Zerbi il quale è rimasto senza panchina a seguito degli ormai noti avvenimenti in Ucraina dove, prima dello scoppio della guerra, allenava lo Shakthar Donetsk.

Le prossime giornate saranno dunque fondamentali per il futuro di Stroppa che dovrà portare a casa punti importanti per evitare di essere il primo tecnico esonerato del campionato.