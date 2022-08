Buona la prima per Max Allegri e non solo in campo: ecco con chi si rilassa dopo le gare

Buona la prima per l’allenatore della Juventus. Svelata l’identità della sua nuova compagna di Massimiliano Allegri dopo la separazione da Ambra Angiolini.

Non solo responsabilità professionali e vita sotto i riflettori. Qualsiasi vip o sportivo tende ad essere spesso visto dai più nell’unica accezione di personaggio e non di persona, comportando di fatto una certa sorpresa di fronte al diffondersi di indiscrezioni e voci che interessino la propria vita privata, in grado di far emergere quel lato tipicamente umano di chi viene spesso visto quasi come speciale o diverso.

La verità, invece, è che ogni giocatore, atleta, attore o cantante vive in modi non poi così dissimili dai nostri, seppur con grandi facoltà economiche e con la consapevolezza di non poter affrontare la quotidianità in modo privato tanto quanto accada a noi “comuni mortali”. In tale ottica si legga dunque lo stupore generato dal diffondersi delle voci e delle fotografie su Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, reduce da un campionato non proprio felicissimo e concluso insolitamente senza trofei ma pronto adesso a riprendere le redini di una Vecchia Signora che dovrà condurre nuovamente agli importanti livelli di un tempo.

Buona la prima per Allegri: gli scatti con la nuova fiamma dopo la vittoria col Sassuolo

Nel seguente articolo non intendiamo però concentrarci su aspetti legati alla sua sfera professionale e, di conseguenza, pubblica. Piuttosto, riportiamo l’indiscrezione del giornale di gossip “Chi“, testimoniante con tanto di scatti fotografici una grande novità in questa fase di vita di Massimiliano.

A pochi giorni di distanza dalla prima vittoria dell’anno e nello stesso periodo in cui in casa Juventus si diffonde un certo malcontento a causa dell’infortunio Di Maria, sulle colonne del su citato si legge della particolare notizia interessante la sua sfera sentimentale. Circa un anno dopo la separazione da Ambra Angiolini, infatti, il mister livornese è stato visto in quel di Lugano insieme ad una nuova compagnia. Dovrebbe trattarsi della stessa donna figurante in alcuni scatti rubatigli in Sardegna durante il riposo estivo.

Le indiscrezioni parlano di una tale Nina Lange Barresi, donna della quale non si sa molto, nome a parte e qualche piccolo cenno sulla professione. Poco incline ai social e all’apparire pubblicamente, sembrerebbe operare in terra elvetica nel mondo manageriale e della finanza.