Don Matteo 14, il Maresciallo Cecchini lascia la serie? Nino Frassica confessa: “La divisa da Carabiniere…”

L’attore e comico Nino Frassica, ovvero il Maresciallo Cecchini di Don Matteo, lascerà la serie? Ecco tutta la verità e cosa c’è da sapere sulla nuova stagione.

La scorsa stagione, nonostante lo scetticismo – ma anche la curiosità – iniziale, ha avuto un grandissimo successo. Don Matteo sembra confermarsi uno dei migliori prodotti di Viale Mazzini di sempre. Anche l’uscita di scena di Terence Hill, nel corso delle prime puntate, avvenuta in maniera rocambolesca e frettolosa, è stata superata dai telespettatori.

Se a questo aggiungiamo la straordinaria interpretazione di Raoul Bova nei panni di Don Massimo, ecco che la 13esima stagione di Don Matteo non ha nulla da invidiare a quelle precedenti. Anche per questo motivo, cresce la curiosità per i nuovi episodi.

Eppure, all’orizzonte, si profilano clamorosi addii, dopo quello dello stesso Don Matteo, come ad esempio quello di Nino Frassica, ovvero il Maresciallo Cecchini presente sin dalla prima puntata. Sarà così?

Le parole di Nino Frassica

Nel corso di un’intervista rilasciata a TvMia, Nino Frassica ha parlato proprio della 14esima stagione di Don Matteo ed ha risposto alla domanda che si pongono i telespettatori. Ha spiegato: “Continuerò? Sì, la divisa da carabiniere di Cecchini ormai è nel mio armadio, fa parte di me. Le riprese dovrebbero iniziare nella prossima primavera, ma forse verranno anticipate”.

Le nuove puntate sono attese nel prossimo autunno ma, se dovessero le riprese essere anticipate, come spiegato da Nino Frassica, potrebbero arrivare su Rai Uno anche in primavera, staremo a vedere.

Nella prossima stagione

Dicevamo di diversi addii. Già perché nella prossime puntate potrebbero essere assenti due grandi protagonisti delle ultime stagioni. Stiamo parlando di Maria Chiara Giannetta, ovvero la Capitana Anna Olivieri e Maurizio Lastrico, che interpreta il Pm Marco Nardi.

Il loro ciclo sembra essersi definitivamente chiuso ma la loro storia ha incantato il grande pubblico: usciranno davvero di scena? Lo scopriremo nelle prossime settimane.