GF Vip, Sonia Bruganelli gela Adriana Volpe: “Santi protettori? Mi risulta che…”

L’opinionista del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli, ha risposto per le rime alle parole di ieri di Adriana Volpe: ecco cosa ha detto.

Lo scorso anno, anche nel ruolo di opinioniste, sono state due grandi protagonista del reality cult di casa Mediaset, Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. Stiamo parlando di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli che, sin dalle prime puntate, iniziarono a pungersi a vicenda.

Come dimenticare, del resto, il famoso scatto di Sonia Bruganelli con il conduttore Giancarlo Magalli, che fece infuriare Adriana Volpe. Anche sui concorrenti nella casa – e l’approccio in studio – le due furono enormemente diverse.

Per l’edizione di quest’anno, in partenza nelle prossime settimane, Alfonso Signorini ha voluto confermare Sonia Bruganelli, mentre Adriana Volpe è stata sostituita da Orietta Berti.

Le parole di Adriana Volpe

Nella giornata di ieri, Adriana Volpe, nel corso di un’intervista, ha parlato della sua esclusione al prossimo Grande Fratello Vip, ma anche della partecipazione di Sonia Bruganelli, usando parole di fuoco. Ha spiegato: “La gente, il pubblico, sa che nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi protettori! Questa è la vita. Probabilmente a me mancano tutti e tre…Però, vedrete, vi stupirò con un bel progetto in cui credo molto, ma per ora non dico di più”.

Le parole di Sonia Bruganelli

Non si fatta attendere la risposta di Sonia Bruganelli, la quale ha risposto per le rime a Adriana Volpe, dicendo: “Mi risulta che Guardì sia ancora in vita”. L’opinionista del GF Vip ha dunque risposto all’allusione sui: “Santi protettori in tv”, citando il noto regista Michele Guardì, regista e autore di diversi programmi di successo che hanno visto proprio Adriana Volpe tra i protagonisti.

Finita qui la discussione? Per molti no: tra le due i dissapori sono profondi e non è escluso – in maniera clamorosa – che Adriana Volpe e Sonia Bruganelli possano affrontarsi sul tema negli studi di GF Vip. Sarà così? Staremo a vedere.