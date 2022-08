Harry e Meghan, che smacco per la Regina Elisabetta: la scelta dei Duchi fa tremare la Corona

I Duchi del Sussex, Harry e Meghan, hanno appena preso un’importantissima decisione che ha gelato la Regina Elisabetta e Buckingham Palace.

Nei giorni scorsi si è parlato con insistenza del prossimo viaggio – previsto tra qualche settimana – dei Duchi del Sussex in Europa. Il Principe Harry e la Duchessa Meghan Markle, infatti, saranno prima a Londra e poi a Berlino per alcuni importanti eventi legati alla loro fondazione benefica.

Ma, a quanto si vocifera, i Duchi non avrebbero nessun appuntamento con la Regina Elisabetta né con i Duchi di Cambridge, il Principe William e Kate Middleton. Una scelta davvero senza precedenti e che conferma, qualora ve ne fosse bisogno, l’aria che si respira a Buckingham Palace.

Secondo molti, proprio come avvenuto lo scorso aprile, Harry e Meghan potrebbero fare visita alla Regina Elisabetta a Windsor, ma solo per qualche ora e senza impegni già fissati, in modo da “evitare” altri membri della Famiglia Reale.

La decisione dei Duchi del Sussex

Ma, stando alle notizie che provengono in queste ore dagli Stati Uniti, i Duchi del Sussex avrebbero preso un’altra importante decisione in queste settimane. La nota rivista Heat scrive: “Sono così orgogliosi di cosa hanno raggiunto insieme”, allontanando qualsiasi rumors su una possibile crisi circolato nei giorni scorsi. Ma c’è di più: il Principe Harry e la Duchessa Meghan Markle potrebbero presto convolare a seconde nozze.

Sarà una cerimonia completamente diversa – la prima si tenne nella Cappella di San Giorgio a Windsor, e chiaramente si terrà in California, anche se al momento altre notizie sono top secret. Ad ogni, continuano i media americani, si tratterebbe di una cerimonia tra pochi intimi e privata. I Duchi, in seguito, partirebbero poi per una seconda luna di miele.

Un matrimonio da un profondo significato

La notizia delle possibile seconde nozze dei Duchi del Sussex arriva proprio a margine dei numerosi commenti di giornalisti ed esperti della Famiglia Reale secondo i quali il Principe Harry sarebbe pronto a tornare a Londra quando suo padre, il Principe Carlo, diventerà Re. Naturalmente una cosa non esclude l’altra, ma la notizia ha gelato la Corona britannica.

Nonostante gli appelli e gli inviti, il Principe Harry continua a tenere la Famiglia Reale fuori dalla sua vita. Il matrimonio sancirà, de facto, anche questo.