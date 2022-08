Uomini e Donne, anticipazioni prime registrazioni: chi ci sarà nelle prossime puntate

Sta per iniziare una nuova stagione televisiva del programma Uomini e Donne, ecco le ultime anticipazioni relativi alla prossima edizione del dating, e chi lascerà la trasmissione secondo le voci trapelate nelle ultime ore.

Ad un mese esatto dall’inizio del programma, si cerca di capire chi saranno dame e cavalieri del prodotto tv ideato e condotto da Maria De Filippi, presentatrice sin dalla prima edizione nel 1996 e presente dal 2010 con la versione Over, la quale ha riscosso successo tra il pubblico.

Dopo un quarto di secolo abbondante, la trasmissione è diventata uno dei punti fermi di Canale 5, inserita nel palinsesto nella fascia pomeridiana, nell’ultima stagione trasmessa dallo scorso 13 settembre fino al 1° giugno ha ottenuto una media di 2 milioni e 700 mila spettatori ed uno share del 23,5%, percentuale mai ottenuta nei precedenti anni.

Se per quanto riguarda gli spettatori bisognerà aspettare ancora qualche settimana, i partecipanti al dating saranno già presenti in studio a partire da fine agosto per partecipare alle registrazioni delle puntate, in quel caso se ne saprà di più su chi sarà presente.

Le ultime voci

Un punto fisso della versione Over è sempre stata Gemma Galgani, anche se nelle ultime stagioni non ha più trovato l’amore, la dama sembrava tentata di partecipare a qualche reality, si vociferava di una sua possibile esperienza al Grande Fratello Vip o in alternativa concorrente a La Fattoria, ma nelle ultime ore sembra più probabile una sua conferma ad Uomini e Donne, dove ritroverebbe l’amica Ida Platano.

Durante il periodo estivo sembra abbia avuto una relazione importante Armando Incarnato, motivo per il quale potrebbe non esserci il cavaliere nei prossimi mesi, così come Biagio ma per motivi attinenti ai suoi interessi.

Protagonisti della prossima edizione

Verso la conferma uno dei cavalieri più apprezzati, vale a dire Riccardo Guarnieri, sono attese novità tra le new entry, ma nei prossimi giorni con le registrazioni del programma sarà più attendibile scoprire i prossimi protagonisti della trasmissione targata Mediaset.

Per gli spettatori bisognerà attendere lunedì 19 settembre per il ritorno in tv di Uomini e Donne, ormai prossima all’avvio della 26esima edizione del talk condotto da Maria De Fillippi e trasmesso qda Canale 5 a partire dalle 14.45, da lunedì a venerdì.