Totti Bocchi, l’accordo segreto per venire allo scoperto | E intanto un bodyguard sorveglia Noemi

Le ultime voci su quello che può essere considerato il “Totti gate”, raccontano di un accordo segreto tra l’ex Capitano e la Bocchi per venire allo scoperto. Nel frattempo Ilary…

In attesa che Francesco Totti e Ilary Blasi trovino un accordo sulla separazione, sono in tanti a chiedersi quando l’ex capitano giallorosso annuncerà ufficialmente la sua relazione con Noemi Bocchi.

Le voci ormai si moltiplicano come quella su una possibile gravidanza di lei, ma le foto in costume del settimanale “Nuovo” hanno smentito quest’ultima indiscrezione.

Così mentre Totti è a Sabaudia, la Bocchi ha ha affittato una villa al Circeo, ma i due a quanto pare si vedrebbero spesso. Ecco come.

Totti Bocchi, l’accordo segreto per venire allo scoperto. Il piano

La domanda sulla bocca di tutti, è quando la nuova coppia ufficializzerà un legame che è ormai sotto gli occhi di tutti. Il punto è proprio questo, e l’accordo segreto che i due avrebbero preso servirebbe proprio a decidere quando uscire alla luce del sole. Per parlare di questo, ma anche per vedersi, i due avrebbero trovato uno stratagemma. Si incontrerebbero su uno yacht ancorato a largo, lontano da occhi indiscreti. Questo perché Totti vuole evitare qualsiasi tipo di problema durante la delicata fase della separazione.

Le pratiche del divorzio non sono state ancora avviate e in ballo c’è un patrimonio non indifferente. “Totti non può confermare le voci che lo vedono da un anno accanto a un’altra donna perché, dal punto di vista giuridico, questa cosa avrebbe un peso. Perciò il capitano dovrebbe tenersi a distanza al momento dalla Bocchi“, si legge sul settimanale “Chi“.

E nel frattempo Ilary…

Intanto, Noemi è stata vista insieme a un accompagnatore piuttosto robusto che, sempre secondo quanto si mormora nella Capitale, sarebbe un bodyguard che Totti le avrebbe messo a disposizione per proteggerla dai paparazzi e da qualche curioso che potrebbe disturbarla.

In tutto questo Ilary ha preso le distanze, e non solo dal marito ma proprio da Roma, e ora si troverebbe nelle Marche dove è andata a trovare la nonna. Anche lei a quanto pare avrebbe un piano, sembra infatti che sia già stato concluso l’accordo che la vedrebbe come ospite in una delle prime puntate di Verissimo, intervistata sulla vicenda dall’amica Silvia Toffanin.