Romina Jr. e Cristel Carrisi, che studi hanno fatto le figlie di Al Bano Carrisi e Romina Power

Parliamo della vita privata delle figlie di Romina Power e Al Bano Carrisi, ovvero Cristel e Romina Jr. Carrisi: sapete che studi hanno fatto?

Loro sono figlie dell’ex coppia d’oro del modo dello spettacolo e della musica nostrana, ovvero quella formata da Romina Power e Al Bano Carrisi. Stiamo parlando di Romina Carrisi Jr. e Cristel Carrisi.

Le due giovani hanno scelto due carriera molto diverse, nonostante abbiamo iniziato la loro carriera entrambe nel mondo dello spettacolo da giovanissime. Anche se, l’unico che ha seguito le orme dei genitori nella musica, è stato Yari Carrisi, oggi cantautore.

Ma oggi parleremo della vita privata di Cristel Carrisi e Romina Carrisi, anche se da sempre le due sono molto riservate sul tema. Ecco cosa sapere.

Gli studi di Cristel Carrisi

Dopo alcuni primi passi nel mondo dello spettacolo e della musica, Cristel Carrisi ha scelto un’altra strada per il proprio futuro, a differenza di Yari e Romina Carrisi. La moglie di Davor Luksic, infatti, ha continuato gli studi: non tutti sanno che la figlia di Romina Power e Al Bano Carrisi frequenta la prestigiosa Università di Harvard – che si trova a Boston, negli Statit Uniti – presso la facoltà di Letteratura.

Non ci sono molte altre informazioni a riguardo, come detto Cristel Carrisi è molto riservata, ma a quanto pare mancherebbe poco all’ambita laurea. Questo anche perché la giovane si è allontanata dai social ormai da quasi due anni.

Carriera di Romina Carrisi Jr.

Romina Carrisi, come dicevamo, a differenza di Cristel Carrisi ha deciso di continuare la carriera nel mondo dello spettacolo. La giovane, dopo il diploma, si è trasferita negli Stati Uniti per studiare recitazione, dal momento che il suo grande sogno è diventare un’attrice.

Oggi Romina Carrisi lavora nel piccolo schermo: è entrata infatti a far parte del cast dei cosiddetti “affetti stabili” del programma di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, su Rai Uno in daytime. Confermatissima, ovviamente, anche per la prossima stagione. Romina Jr. ha spiegato di essere pronta per un programma tutto suo e, dunque, di voler iniziare una carriera nel mondo della televisione.