Gigi D’Alessio, dopo mesi la verità su Anna Tatangelo: “Lei era troppo…”

Gigi D’Alessio, dopo mesi, rompe il silenzio sulla sua ex compagna Anna Tatangelo: ecco cosa ha detto il cantante partenopeo. Le sue parole.

Lui è uno dei cantanti più amati dal grande pubblico, uno dei volti più noti della musica italiana. Stiamo parlando dell’artista partenopeo Gigi D’Alessio e, in particolare, della sua vita privata. Non di rado, il cantante, ha conquistato le copertine patinate gossip.

Per oltre undici anni, Gigi D’Alessio ha avuto una storia d’amore con la cantante Anna Tatangelo: i due hanno avuto, nel 2010, un figlio, Andrea. Poi – dopo settimane di rumors – nella primavera del 2021 la coppia ha annunciato la fine della relazione.

Per l’annuncio, i due si sono affidati ad un breve comunicato ma, soltanto nei mesi successivi, hanno chiarito le motivazioni dietro la rottura.

Le parole di Gigi D’Alessio

Dicevamo, sia Gigi D’Alessio che Anna Tatangelo hanno cercato di esporsi il meno possibile all’onda mediatica seguita all’annuncio della rottura. Soltanto mesi dopo sono stati pubblicati alcuni retroscena sull’ormai ex coppia, più o meno confermati. Nel corso di un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin negli studi di Verissimo, Gigi D’Alessio ha parlato della fine della relazione con Anna Tatangelo.

Il cantante partenopeo ha spiegato: “Era diventata una vita pesante”, lasciando intendere che, nell’ultimo periodo della loro storia d’amore, i due erano spesso in disaccordo. Inoltre, Gigi D’Alessio ha rivelato che sin dal primo giorno lui e Anna Tatangelo sono stati presi di mira dalle malelingue, situazione diventata poi insostenibile.

I due oggi

A quanto si apprende, Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo starebbero cercando di raggiungere un giusto equilibrio nei loro rapporti, in particolare per il bene del piccolo Andrea. Stando ai rumors, nel corso dell’evento per i suoi 30 anni di carriera in Piazza Plebiscito a Napoli, D’Alessio avrebbe chiesto ai suoi ospiti di non citare Tatangelo, proprio per la delicata situazione e per i tentativi di riallacciare i rapporti.

Oggi entrambi vivono due bellissime storie d’amore. Gigi D’Alessio e la sua compagna Denise Esposito hanno avuto un bambino, Francesco, lo scorso febbraio. Mentre Anna Tatangelo ha una relazione con il rapper partenopeo Livio Cori.