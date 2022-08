Amici, tutto pronto per la nuova edizione: svelati cast e data di inizio

L’amato talent di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi, è pronto alla sua nuova edizione 2022-2023: ecco quello che c’è da sapere.

In vent’anni di edizioni – tutte con numeri di share altissimi – il talent cult del piccolo schermo nostrano di casa Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, Amici, ha sfornato tantissimi talenti.

Non a caso, ai provini, si presentano migliaia di giovani professionisti desiderosi di avere l’opportunità artistica più importante della loro vita. Qualche nome? Da Elodie a Stefano De Martino fino a Alessandra Amoroso e Emma Marrone, tutti hanno partecipato al talent.

Quando inizia Amici

Mancano davvero poche settimane all’inizio della nuova edizione 2022-20223 di Amici: si stanno infatti concludendo le ultime selezioni per la nuova edizione. La prima registrazione della nuova stagione avverrà negli studi di Cinecittà, giovedì 15 settembre, mentre la puntata andrà in onda la domenica successiva, ossia il 18 settembre. Maria De Filippi è stata confermata nella solita fascia oraria pomeridiana: in realtà confermato lo stesso trio dello scorso anno – che andrà dunque a sfidare di nuovo Mara Venier e Domenica In – formato da Silvia Toffanin con Verissimo e Anna Tatangelo e il suo Scene da un matrimonio.

Per quanto riguarda il Serale bisognerà attendere, come sempre, la prossima primavera, quando il talent prenderà il posto di C’è Posta per Te il sabato sera, altra trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi. Non ci dovrebbero essere cambiamenti nella griglia di giuria, la quale dovrebbe essere di nuovo formata da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash.

La nuova stagione

Stando alle indiscrezioni social, sarebbe già noto uno dei nomi dei prossimi allievi di Amici. Si tratta del ballerino Mattia Zenzola, che ha partecipato all’edizione dell’anno scorso, ma ha dovuto abbandonare il talent a causa di un grave infortunio. A quanto si apprende, sarebbe stato il maestro Raimondo Todaro a suggerirgli di riprovare con i provini di quest’anno, i quali sarebbero stati superati.

Cambiamenti in vista per il cast dei professori: confermatissimi i professori di canto Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, così come quelli di danza Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Dicono addio al programma Veronica Peparini – sostituita dall’insegnante di ballo Emanuel Lo – e Anna Pettinelli, sostituita al canto da Arisa.