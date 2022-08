Sophie Codegoni, perché l’ex gieffina è sparita dai social: ecco cosa è successo

I social, oramai, fanno parte della quotidianità di ognuno di noi. Pubblicare post è diventato all’ordine del giorno, specie per i personaggi del mondo dello spettacolo i quali utilizzano tali piattaforme per interagire con i propri fan. Le celebrità, infatti, sono sempre molto attive sul Web, motivo per il quale quando si assentano per qualche giorno, gli utenti iniziano subito a pensare che ci sia qualcosa che non vada, come una crisi di coppia, ad esempio. Ecco, a tal proposito, quanto accaduto negli ultimi giorni con l’ex gieffina Sophie Codegoni.

Abbiamo avuto modo di conoscere per la prima volta Sophie nel 2020, in occasione della sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne. La Codegoni, infatti, ha ricoperto il ruolo di tronista, ed è uscita dal programma con l’ex corteggiatore Matteo Ranieri. La loro relazione, tuttavia, è giunta al termine poco dopo la fine della trasmissione.

Nel mese di settembre 2021, invece, Sophie ha varcato la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip, diventandone presto una delle protagoniste assolute. La modella, nel corso del reality, si è contraddistinta non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua simpatia, per la sua educazione e per la sua maturità, nonostante abbia solo 22 anni.

Durante il suo percorso al GF, la Codegoni ha conosciuto Alessandro Basciano, imprenditore e modello con il quale ha intrapreso una relazione. Al termine del programma, i due giovani innamorati hanno continuato a frequentarsi, ufficializzando il loro amore anche sui social. Alessandro e Sophie, infatti, si mostrano spesso insieme sui rispettivi profili Instagram, uniti, complici e con la voglia di costruire il loro futuro insieme. Negli ultimi giorni, tuttavia, Sophie Codegoni si è assentata dal Web, e molti utenti hanno ipotizzato a una crisi di coppia. A svelare la verità ci ha pensato la stessa Sophie.

Sophie Codegoni assente da Instagram

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano in crisi? Neanche per idea! Nelle ultime ore, infatti, la modella è tornata sui social per tranquillizzare i suoi fan, e rivelare i motivi della sua momentanea assenza da Instagram. “Ragazze mie non sono sparita“, ha raccontato Sophie tramite un’Ig story, “mi sto godendo questi giorni con la mia family e stiamo cercando disperatamente casa in quel di Roma, impresa dell’anno. Domani ci facciamo una bella chiacchierata.”

Giovane e determinata

Nessun problema, dunque, nella vita privata di Sophie Codegoni, anzi, tutto procede a gonfie vele. Che dire, invece, riguardo ai suoi prossimi progetti lavorativi?

Nonostante la sua giovane età, in poco tempo la Codegoni è riuscita ad affermarsi nel mondo dello spettacolo. Dopo aver partecipato al GF Vip e aver creato una propria linea di gioielli insieme al fidanzato Alessandro Basciano, a settembre la modella inizierà una nuova esperienza. Sophie, infatti, sarà la nuova “Bonas” di Avanti un altro!, il programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis.