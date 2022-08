GF Vip 7, scartata al provino da Signorini? L’ex tronista sbotta: “E’ una stro***ta”

Ci stiamo oramai addentrando nell’ultima parte di agosto, e ciò vuol dire che, presto, settembre sarà alle porte. Il nono mese dell’anno è quello in cui si riparte dopo le vacanze; quello in cui ci si prepara a vivere nuove esperienze professionali e non solo. Ma è anche il mese in cui ha inizio la nuova programmazione televisiva e, con essa, anche una nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Nonostante non sia ancora iniziata, la settima edizione del Grande Fratello Vip è già sulla bocca di tutti. Coloro i quali sono appassionati del noto reality non stanno più nella pelle, e restano in attesa di vivere tutte le emozioni che il programma ha in serbo per i telespettatori.

Al timone, ancora una volta, ci sarà Alfonso Signorini, e sarà accompagnato da due opinioniste d’eccezione: Sonia Bruganelli e Orietta Berti. L’identità dei futuri gieffini, al momento, è ancora “top secret”, anche se sul Web e sui social, come ogni anno, è già iniziata la caccia alle indiscrezioni per cercare di scoprire in anticipo i nomi delle celebrità che varcheranno la porta rossa.

E a proposito di indiscrezioni, di recente sono saltati fuori alcuni personaggi che sarebbero stati scartati; uno di essi, tuttavia, ha smentito tale indiscrezione, dichiarando di non aver mai sostenuto il provino per entrare al GF Vip. Di chi si tratta? Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

L’indiscrezione smentita

Nelle ultime ore, Alessandro Rosica ha pubblicato sul suo account Instagram ufficiale – “investigatore_socialofficial” – un’indiscrezione inerente ad alcuni personaggi che, dopo aver effettuato il provino per partecipare al GF Vip 7, sarebbero stati scartati. Tra essi è spuntato il nome di Fariba Tehrani (mamma di Giulia Salemi), di Taylor Mega e di Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne, oggi mamma e influencer. Quest’ultima, però, ha subito messo a tacere tale voce, smentendo tutto tramite social: “Mai fatto il provino per il GF. Mi dispiace, ma è una grande ca***a”. Anche lo stesso Rosica, successivamente, ha sostenuto la versione della Perrotta, scusandosi con Rosa tramite Ig stories e confermando, invece, i nomi di Taylor e Fariba: “Mi scuso per l’errore, Rosa non ha mai fatto il provino […]”. Alessandro, inoltre, ha lanciato anche un’ulteriore indiscrezione: pare, infatti, che farà il suo ingresso nella casa la cantante e attrice Elenoire Ferruzzi.

I concorrenti confermati

Nelle ultime settimane, in merito all’identità dei futuri “vipponi” del Grande Fratello Vip 7 se ne sono dette tante. Al momento, però, un solo concorrente è stato ufficialmente confermato.

Si tratta di Giovanni Ciacci, stylist, costumista e conduttore. Per conoscere il cast al completo, dunque, dovremo pazientare ancora un po’!