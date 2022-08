Marina Di Guardo, la vera star di casa Ferragni: lo scatto in bikini a 61 anni è mozzafiato

La mamma di Francesca, Chiara e Valentina Ferragni, si è mostrata in tutta la sua bellezza con uno scatto mozzafiato postato sui social: eccolo.

Lei è la mamma di tre grandi star dei social nostrani: Francesca, Chiara e Valentina Ferragni, nata dal suo precdente matrimonio con il noto dentista Marco Ferragni. Stiamo parlando chiaramente di Marina Di Guardo.

Classe ’61, siciliana ma cresciuta a Cremona – dove ha conosciuto poi il suo futuro marito – prima di diventare una famosissima scrittrice, principalmente di genere thriller, ha lavorato nel campo della moda, avendo ricoperto il ruolo di vicedirettrice dello showroon di Blumarine.

Tra i suoi libri di maggiore successo, troviamo: Non mi spezzi le ali, Bambole gemelle e Com’è giusto che sia. Da qualche anno, Marina di Guardo, è anche opinionista di punta del programma di Canale 5, Mattino Cinque, condotto da Federica Panicucci.

Lo scatto di Marina Di Guardo

In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale – dove vanta oltre 665mila followers – Marina Di Guardo ha incantato i suoi fan con uno scatto mozzafiato. La mamma di Francesca, Chiara e Valentina Ferragni si è mostrata in tutta la sua bellezza: in forma smagliante, indossa un bikini blu, mentre si trova tra le acque turche dell’isola di Aarah, nelle Maldive. Il post ha ricevuto tantissimi like e reaction.