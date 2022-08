Francesco Totti e Ilary Blasi, adesso parla Chanel: la figlia delle coppia rompe il silenzio

Fino a ora se ne sono dette tante sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Rumors e indiscrezioni a riguardo sono all’ordine del giorno, ma i diretti interessati non hanno ancora proferito parola a riguardo. Negli ultimi giorni, tuttavia, la secondogenita della ex coppia, Chanel Totti, ha pubblicato un video su TikTok con una didascalia molto particolare.

All’inizio di questa faccenda, tutti abbiamo sperato che la situazione potesse rientrare, e che Ilary Blasi e Francesco Totti potessero ritornare ad amarsi (e farci sognare) come hanno sempre fatto. Più il tempo passa, però, più i loro silenzi diventano assordanti, sinonimo del fatto che la loro felicità di coppia appartiene realmente al passato.

In questi mesi se ne sono lette di ogni, ma Ilary e Francesco, come precedentemente accennato, hanno preferito rimanere in disparte. La conduttrice, infatti, subito dopo l’annuncio della fine del matrimonio, è volata in Tanzania con figli e sorella, per poi rientrare in Italia e trascorrere alcuni giorni nella quiete della montagna. Il tutto è stato documentato da post e Ig stories, ma sulla situazione inerente alla separazione, non una parola. L’ex capitano della Roma, invece, ha preferito abbandonare i social per un po’ e, attualmente, si trova a Sabaudia con i figli, per la prima volta senza Ilary.

Ed è stata proprio la secondogenita di Ilary e Francesco, Chanel, a pubblicare un video sui social con una didascalia che non è di certo passata inosservata. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Le parole di Chanel Totti

Come precedentemente accennato, attualmente Francesco Totti si trova a Sabaudia, intento a trascorrere gli ultimi giorni di vacanza con i suoi figli. Tra le tante notizie e indiscrezioni trapelate, è stato detto anche che nell’ultimo periodo tra Totti e la sua secondogenita, Chanel, ci fossero degli attriti, ma sembra che la verità sia ben diversa. La sedicenne, infatti, molto attiva sui social network, ha di recente pubblicato un video su TikTok al quale ha aggiunto la seguente didascalia: “Non c’è cosa più bella di essere indifferente a ciò che vedi e senti, soltanto perché sai quanto vali e quanto valgono le persone“. L’esposizione mediatica in situazioni del genere è scomoda per chiunque, a maggior ragione per una ragazza di sedici anni, ma l’affetto nei confronti della famiglia e dei genitori può superare ogni cosa.

Le ultime indiscrezioni

Ilary Blasi e Francesco Totti, per la prima volta da quando il loro amore ha avuto inizio, stanno trascorrendo le vacanze estive da separati. La conduttrice, infatti, sta trascorrendo un’estate all’insegna di viaggi, famiglia e amici.

L’ex calciatore, invece, è rimasto in patria, e ora si trova a Sabaudia con i figli. Il rapporto tra Totti e Noemi Bocchi è ancora avvolto da un alone di mistero, ma secondo alcuni rumors, se mai dovessero uscire allo scoperto, accadrà solo dopo l’ufficialità della separazione.