Totti e Noemi Bocchi, ecco come sfuggono ai paparazzi: lo stratagemma della coppia

In questi giorni di vacanza al mare i due non sono mai stati paparazzati insieme: ma ecco il “trucco” di Francesco Totti e Noemi Bocchi.

Nelle scorse ore, la conduttrice de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi, ha annunciato sui social che presto tornerà a Roma. La presentatrice si era allontanata dalla Capitale il giorno dopo l’annuncio della fine del matrimonio – dopo 17 anni – con Francesco Totti.

Un modo, secondo molti, di sfuggire all’onda mediatica, ma anche al chiacchiericcio di una città che – sembra – sottovoce parlasse da tempo della relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Ilary Blasi è stata prima in Tanzania, poi a Sabaudia, in Trentino e in fine a Frontone, paese natio dei suoi genitori.

Nel frattempo, Francesco Totti si gode gli ultimi giorni di vacanza a Sabaudia ma, con anche il suo ritorno a Roma nei prossimi giorni, i legali dei due si siederanno per la prima volta al tavolo per discutere della separazione dei beni dell’ormai ex coppia più famoso del mondo dello spettacolo nostrano.

Francesco Totti e Noemi Bocchi

Dicevamo: in questi giorni Francesco Totti è a Sabaudia – dove c’è la storica residenza di famiglia – mentre Noemi Bocchi è a San Felice al Circeo. Nonostante la vicinanza e la presenza assidua di paparazzi, i due non sono mai stati beccati insieme. Dall’annuncio della separazione, Totti e Bocchi hanno mantenuto un profilo basso e, si vocifera, abbiano anche stretto un accordo: nessuna apparizione in pubblico come coppia sino all’effettivo divorzio dell’ex Capitano con Ilary Blasi.

Eppure, stando a quanto scrive Leggo, Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno passato del tempo insieme. L’ipotesi più avvalorata – e che ad ogni modo era già stata avanzata nei giorni scorsi – è che l’ex Capitano e la 34enne romana si allontanino dalla costa, e dai paparazzi, a bordo dello yatch dell’ex numero dieci giallorosso.

Una separazione non facile

Come detto, da settembre, i legali di Francesco Totti e Ilary Blasi inizieranno a discutere della separazione dei beni. Una trattativa non certo facile, dal momento che parliamo di un vero e proprio impero: immobili, quote societarie, azioni e tanto altro.

Nelle ultime ore, intanto, Ilary Blasi è stata paparazzata con la giornalista e conduttrice de Le Belve, Francesca Fagnani. Stando ai rumors, la conduttrice de L’Isola dei Famosi potrebbe concedere un’intervista esclusiva proprio alla giornalista di Rai Due. Sarà così? Staremo a vedere.