Flavio Briatore è una furia sui social: “Siete degli sfigati e delle mer**”

La furia del vento e dell’acqua, purtroppo, non si può controllare, cosa che, in questi giorni, si è abbattuta nella zona della Versilia. Una violenta tromba d’aria, infatti, ha distrutto diversi locali del luogo, tra cui il Twiga, di proprietà di Flavio Briatore. In seguito ad alcuni commenti di cattivo gusto sull’accaduto, l’imprenditore ha pubblicato sul suo profilo social un video di sfogo.

Flavio Briatore, come tutti saprete, è un noto imprenditore italiano. Attualmente, Flavio vive a Montecarlo, ma è spesso in giro per l’Italia per supervisionare e apportare modifiche e migliorie a strutture e locali di sua proprietà.

Oltre a essere sempre molto impegnato a livello professionale, Briatore è piuttosto attivo anche sui social dove, ogni giorno, condivide post, video e Ig stories. Più di un milione di follower sono presenti sull’account dell’imprenditore, e con affetto e costanza partecipano, seppur in maniera virtuale, alla quotidianità di Flavio. Sappiamo, però, che il Web è un mondo a sé, dove alcune persone si sentono più spesso in diritto di criticare, offendere e gioire di ciò che di negativo accade alle persone.

Ed è proprio questo tema a cui ha fatto riferimento Flavio Briatore nell’ultimo post social da lui pubblicato, nel quale manda ha mandato un messaggio a tutti coloro i quali hanno commentato in maniera non consona i danni subiti da uno dei suoi locali dopo una violenta tromba d’aria. Ecco, a tal proposito, tutti i dettagli.

Flavio Briatore contro gli hater

Alcune regioni italiane si trovano sotto la morsa del maltempo. Nella giornata ieri, una tromba d’aria molto violenta si è abbattuta in Versilia e, con la sua furia, ha distrutto diversi locali della zona. Tra le strutture danneggiate vi è anche il Twiga di Flavio Briatore che, poco dopo l’accaduto, ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale un video di denuncia. L’imprenditore, infatti, si è rivolto ai numerosi hater che hanno gioito per l’accaduto. Ecco, dunque, le parole di Flavio Briatore: “Oggi abbiamo avuto una tromba d’aria che ha distrutto metà Twiga. Leggendo i commenti sui social abbiamo fatto felici un mucchio di persone. Io non riesco a capire che paese di rancorosi, di sfi***i. Il Twiga dà lavoro a centocinquanta persone, dà un indotto milionario all’area, alla zona… Però sono felice in un giorno come questo di far contenti tanti che sono felici delle disgrazie che succedono. […] Quei quattro sfi***i che son contenti che il Twiga ha perso quaranta/cinquanta tende… quelli non bisogna neanche considerarli. Sono delle me**e”.

Solidarietà con gli altri imprenditori della zona

Durante il suo discorso, infine, Flavio Briatore ha rivolto un pensiero a tutti gli imprenditori della zona che, come lui, hanno subito i danni causati dal maltempo.

“Voglio essere solidale con tutti i bagni di Forte, della Versilia, perché tutti hanno avuto dei danni enormi.”, ha affermato Briatore, “Adesso ci rimbocchiamo le maniche e riapriamo. Per cui, a tutti gli stabilimenti che hanno subito danni, la nostra vicinanza, perché vedere distrutto in poche ore il lavoro di mesi è una roba che fa piangere il cuore. A noi che facciamo gli operatori che rischiamo e che investiamo”.