Loredana Lecciso rompe il silenzio su Romina Power e ammette: “È questione di tempo…”

La compagna di Al Bano Carrisi, Loredana Lecciso, ha parlato dell’ex moglie del cantante di Cellino San Marco, Romina Power: ecco cosa ha detto.

Una delle coppi più note ed apprezzate del mondo dello spettacolo da parte del grande pubblico: stiamo parlando di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. La coppia, sin dalla sua nascita, ha dovuto faticare e non poco per uscire dall’ombra del precedente matrimonio tra il cantante di Cellino San Marco e Romina Power.

In questi anni sono stati pubblicati diversi retroscena – più o meno tali – da parte dei media. I rapporti agli inizi sono stati difficili tra Loredana Lecciso e Romina Power, ma oggi? Ecco tutta la verità.

Le parole di Loredana Lecciso

Nel corso di un’intervista rilasciata a NuovoTv, Loredana Lecciso ha parlato della sua vita privata e dei suoi progetti futuri. La compagna di Al Bano Carrisi – che presto spegnerà 50 candeline – non si è però sottratta alle domande sulla ex moglie del cantante di Cellino San Marco, Romina Power. In che rapporti sono le due oggi? Nei mesi scorsi si era parlato di screzi, che in particolar modo avrebbero coinvolto Lecciso e Power durante il lockdown del 2020.

Loredana Lecciso ha spiegato: “La verità sui rapporti con Romina? La verità viene fuori nel bene e nel male. È questione di tempo, e io sono paziente. Va tutto benissimo. Abbiamo ritrovato la nostra dimensione iniziale”.

Prossimi progetti tv

Nei mesi scorsi, Loredana Lecciso e sua figlia Jasmine, erano state indicate come papabili concorrenti per il reality di casa Mediaset, L’Isola dei Famosi, condotto su Canale 5 da Ilary Blasi, ma la trattativa con la produzione si è arenata. Ma ci sono progetti in tv per lei in futuro? Ha spiegato: “Se mi proponessero un programma in coppia con mia figlia Jasmine accetterei subito e Al Bano ne sarebbe felicissimo e farebbe il tifo per noi”.

Intanto, la figlia di Loredana Lecciso, Brigitta, presto convolerà a nozze: “Sono proiettata molto verso i miei figli, quindi a livello familiare vorrei vedere mia figlia Brigitta sposata, avere un nipotino e vedere Jasmine e Bido laureati”.