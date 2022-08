Gabriel Garko, l’ex Gabriele Rossi non era al suo compleanno | Ora sappiamo perché

Tra i tanti invitati al 50esimo compleanno di Gabriel Garko, tra tutti però brillava l’assenza dell’ex, Gabriele Rossi. Quest’ultimo, alla fine ha svelato perché

Il 12 luglio 2022 Gabriel Garko ha festeggiato il suo cinquantesimo compleanno e ha dato una grande festa. Tantissimi i Vip che si sono presentati al party.

Grande assente però, l’ex fidanzato Gabriele Rossi. Quest’ultimo, come riporta anche il sito Fanpage, è stato di recente intervistato dal settimanale Chi e ha dato la sua versione dei fatti.

Gabriel Garko, l’ex Gabriele Rossi non era al suo compleanno. Ora lui racconta perché

Durante l’intervista Gabriele ha detto: “Sono stato invitato, ma ho chiamato Gabriel e gli ho detto che avrei preferito festeggiarlo non appena possibile, tra di noi. Senza caos e senza folla. Oggi lo sento finalmente sereno, migliorato e vederlo così, rende felice anche me”. Niente rancori quindi, soltanto il desiderio di incontrare qualcuno di così importante in maniera intima e privata. Oggi Gabriele Rossi è felicemente fidanzato con l’ex cantante di X Factor Lorenzo Licitra e da tre anni a questa parte, stanno vivendo una bella storia d’amore. Lorenzo è mai stato geloso del suo passato: “Non avrebbe nemmeno potuto perché la nostra storia è nata in concomitanza alla bufera mediatica tra me e Gabriel. Lo seguivo a X-Factor e gli scrissi un messaggio motivazionale a fine programma. Da lì un caffè, poi un altro e il resto è storia. Coppia aperta? Non condivido. Potrei perdonare e comprendere uno scivolone. Una volta, due, non di più”.

La nuova vita di Gabriel Garko

Garko, invece, oggi è fidanzato con un ragazzo che si chiama Mattia. Lo aveva rivelato l’anno scorso a Verissimo: “Non sono single. Ho una storia da poco, ma è iniziata molto bene sia dal punto di vista caratteriale che intellettuale. Lui ha 36 anni, non c’entra nulla con la mia professione e non fa il modello come qualcuno ha scritto. Se potrebbe essere la persona giusta, anche per costruire un futuro insieme? Spero di sì, perché mi piace veramente tanto”.

Al suo compleanno tante le celebrità presenti: Milly Carlucci, Manuel Bortuzzo, Eleonora Daniele, Clizia Fornasier, Attilio Fontana, Francesca Manzini, Alessandro Zan, Rocco Casalino e Ludovico Fremont. Tutti grandi amici dell’attore che hanno voluto celebrare questa importanza ricorrenza con lui.