Charlène di Monaco, dopo un anno e mezzo la Principessa vuole prendersi la sua rivincita a Palazzo

L’allontanamento dal principato di Monaco della principessa Charlène, avvenuto l’anno scorso, ha dato vita a rumors e indiscrezioni inerenti a una presunta crisi di coppia con suo marito, il principe Alberto. Ecco, ora che Sua Altezza è da tempo ritornata a palazzo, quali sarebbero le dinamiche in corso.

Circa un anno fa, come tutti ricorderete, Charlène Wittstock si trovava in Sud Africa, intenta a combattere contro una grave infezione otorinolaringoiatrica. I suoi problemi di salute l’hanno costretta non solo a subire numerosi interventi chirurgici, ma anche a stare lontana dal principato di Monaco, da suo marito e dai suoi figli per molto, molto tempo.

La lontananza della principessa, oltre a destare la preoccupazione di tutta l’opinione pubblica, ha anche dato adito a gossip, rumors e indiscrezioni di iniziare a rincorrersi velocemente. “Riguardo a cosa?”, vi starete chiedendo. Al dubbio che, fin dalle loro nozze, si è instillato in molte persone, ovvero, la veridicità dell’amore tra il principe Alberto e consorte.

I comunicati ufficiali diffusi dal palazzo reale e le dichiarazioni fatte da Charlène durante alcuni eventi pubblici non hanno mai fermato il gossip che si è creato intorno a questa storia, né tantomeno l’idea che quello tra il principe e la principessa di Monaco non sia un matrimonio felice. Nonostante sia oramai tornata a casa, c’è ancora chi sostiene che Sua Altezza sia stanca di sottostare alle pressioni reali. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Quando una donna cambia look…

Cosa si nasconde dietro lo sguardo della principessa Charlène Wittstock? Le ipotesi, nell’ultimo periodo, sono state tante, ma le voci che sostengono che la relazione tra lei e Alberto di Monaco sia oramai ai ferri corti si fanno sempre più insistenti. Sua Altezza, però, ha sempre smentito tutto, così come si evince dalle affermazioni fatte nel corso di un’intervista rilasciata alla stampa durante la “Montecarlo Fashion Week” tenutasi lo scorso maggio: “Alberto mi ha sostenuto. Sono felice di essere tornata. È spiacevole che alcuni media spaccino questi rumors sulla mia vita. Noi siamo esseri umani come tutti, e come tutti abbiamo emozioni e fragilità”. Di recente, però, non è passato inosservato il cambio di look della principessa che, ultimamente, ha reso più netto il suo taglio di capelli. Questo, per la stampa francese, è stato uno spunto. Ed ecco, a tal proposito, cosa si legge tra le pagine della rivista Voici, citato anche dal sito Lacs-Champagne: “La fragile principessa che non agiva a causa della timidezza non c’è più. Oggi sa cosa vuole e, soprattutto, cosa non vuole”. Secondo una fonte del suddetto magazine, inoltre, sembra che Charlène, da adesso in poi, voglia vivere la sua vita “senza preoccuparsi del protocollo e delle istruzioni del marito.”

Separati in casa?

C’è chi sostiene, dunque, che tra la principessa Charlène e il principe Alberto ci sia una vera e propria rottura in corso, tanto da vivere da separati in casa.

Ecco, a tal proposito, le parole di un’amica di Alberto, Vera Dillier, durante una passata intervista al settimanale Oggi: “Nel palazzo non è un segreto per nessuno che siano separati. Un rapporto stretto o un grande amore non è mai esistito fra di loro. Sulla Rocca si dice che Charlène apparirà ogni tanto a qualche evento pubblico, a dimostrare che tutto va bene. Insomma, si cerca di salvare le apparenze. A quei livelli non si divorzia. Ci sono solo poche eccezioni, come il principe Carlo con Diana […]”. Queste, come sempre, sono indiscrezioni; la verità, probabilmente, non la sapremo mai.