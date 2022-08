Grande Fratello Vip 7, Alfonso Signorini incassa il “no” dell’ex Uomini e Donne: “Mi chi conosce…”

Per la nuova edizione del Grande Fratello Vip circolano voci sui nuovi concorrenti, tra questi quello di un’ex corteggiatrice, ma la diretta interessata ha posto il suo rifiuto nei confronti del reality show condotto da Alfonso Signorini, ecco di chi si tratta e come procede la composizione del cast per la nuova stagione.

Manca sempre meno alla settima edizione del GF riservato ai personaggi famosi, alla cui conduzione è stato confermato per la quarta volta di fila il giornalista Alfonso Signorini, il quale si avvarrà della presenza in studio ancora una volta di Sonia Bruganelli, mentre vi sarà una new entry come opinionista, vale a dire la cantante Orietta Berti.

Riguardo ai concorrenti, l’unico nome ufficiale ad oggi è quello di Giovanni Ciacci, per il resto si sono susseguiti nomi sin dal termine della scorsa edizione, ma taluni di essi sono stati smentiti, altri sarebbero in trattativa ed in attesa possano essere rivelati.

Un bacino da cui attingere sarebbe quello del programma Uomini e Donne, il dating condotto da Maria De Filippi avrebbe numerosi nomi da proporre per la partecipazione al reality, tra cui l’ex corteggiatrice Natalia Paragoni, ma la diretta interessata ha fatto capire di non essere interessata a tale proposta.

Il suo commento in merito

Nata a Sondrio alla Vigilia di Natale del 1997, Natalia Paragoni ha lavorato come modella per fotoromanzi e brand pubblicitari, prima di diventare influencer e partecipare a Uomini e Donne nel 2018, dove ha conosciuto il suo futuro compagno Andrea Zelletta.

Nel corso del tempo il loro legame si è ulteriormente rafforzato e la ragazza lombarda ha continuato nel mondo della televisione, ma nel suo futuro non ci sarà spazio pr il GF, come dichiarato dall’ex corteggiatrice ha dichiarato a tal proposito: “Chi mi conosce e mi segue, sa bene come questi programmi non fanno per me e non ho fatto alcun provino per parteciparvi. Ho altri progetti per il futuro“.

Le ultime indiscrezioni

Prima del futuro, Natalia Paragoni si gode nel frattempo il raggiungimento del milione di follower su Instagram, di certo non sarà tra i concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip, su cui a breve si conosceranno i nomi degli inquilini della casa, Spinalbese e Fiordelisi sarebbero in procinto di essere tra questi.

Ancora da decidere la data di inizio del Grande Fratello Vip 7, la più accreditata sarebbe quella di lunedì 19 settembre, mentre la durata dovrebbe essere ancora una volta molto lunga, come avvenuto la scorsa stagione: almeno fino a dicembre ma con possibilità di proroga a marzo.