Tensione nello spogliatoio del Psg, il giocatore non avrebbe gradito la decisone del club

Siamo solo all’inizio della stagione ma è già alta la tensione nello spogliatoio del Paris Saint Germain, il fuoriclasse non avrebbe gradito la decisone del club.

Se ti chiami Paris Saint Germain e disponi dei migliori giocatori in circolazione non puoi pensare di vivere armoniosamente. A Parigi c’è aria di tempesta, la giovane stella francese Kylian Mbappé, quando a maggio rinnovò il proprio contratto con il club francese si aspettava che i problemi che sono saltati fuori in questi quattro anni venissero risolti.

Il classe ‘98 il giorno della firma, oltre a diventare il calciatore più pagato al mondo, aveva chiesto al club di risolvere i dissidi dello spogliatoio. Mbappé voleva essere la stella numero 1 del Psg, ma quando condividi il reparto offensivo con Neymar e Messi diventa difficile.

Dal Brasile arrivano notizie secondo la quale la stella francese sarebbe infastidito dall’atteggiamento del club. Tutto comincia a causa dei calci di rigore contro il Montpellier, Neymar non avrebbe lasciato calciare il secondo rigore a Mbappé dopo che quest’ultimo ne aveva già sbagliato uno.

Mbappé si aspettava un altro tipo di atteggiamento dal club

Ad alimentare la conflittualità tra i due giocatori sarebbe stato un “mi piace” che il brasiliano avrebbe messo su Twitter a un post nel quale si criticava la scelta che il primo rigorista della formazione parigina fosse proprio Mbappé.

Inoltre le ottime prestazioni di O Ney in questo inizio di stagione avrebbero rabbuiato il francese. Mbappé in sede di rinnovo si sarebbe aspettato che il club avrebbe ceduto l’ex Barcellona, cessione mai avvenuta. Per questo motivo Kylian sarebbe arrabbiato anche con Luis Campos, nuovo football advisor del Psg.

Siamo ancora ad agosto ma già la situazione in casa Psg è preoccupante, i parigini quest’anno hanno deciso di avere un atteggiamento duro con chi non rispetta il regolamento del club, staremo a vedere come si evolverà la situazione. Di certo non partono con lo spirito giusto da squadra e considerando quali sono gli obiettivi del Psg difficilmente con uno spogliatoio spaccato si riescono a raggiungere traguardi prestigiosi.