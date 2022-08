Zaniolo e la Roma, cambia tutto: svolta per il destino del giocatore

Il futuro di Nicolò Zaniolo con la maglia della Roma è sotto i riflettori da diverso tempo. Le parti sono vicine ad una svolta definitiva.

Il trequartista è al centro di numerose voci di mercato. La società ed il giocatore sono vicini alla decisione che chiarirà il futuro.

Si respira un clima di grandissimo entusiasmo in casa Roma. La squadra è reduce da una stagione molto positiva chiusa con la vittoria della Conference League e si è rinforzata durante questa sessione di calciomercato. Mourinho, infatti, potrà contare su rinforzi di alto livello come Svilar, Celik, Matic, Wijnaldum e Dybala: il mercato, però, non è ancora finito e potrebbe regalare ulteriori sorprese (tra cui Belotti).

Un tema caldo dall’inizio dell’estate è il futuro di Nicolò Zaniolo: il giocatore è al centro di diverse voci di mercato e la svolta definitiva è ormai alle porte.

Roma, il futuro di Zaniolo è sempre più chiaro: contatti previsti a breve

Zaniolo è reduce da una stagione di alti e bassi, ma è stato proprio il suo gol in finale contro il Feyenoord a permettere alla squadra di vincere la Conference League. Mourino gli ha dato fiducia, ma non ha esitato a lasciarlo in panchina o a sostituirlo quando necessario: l’allenatore si aspetta ora un salto di qualità per completare il percorso di crescita.

Tuttavia, il 22 giallorosso ha vissuto un’estate sotto ai riflettori. Le voci su un suo possibile trasferimento sono state numerose e lo hanno accostato principalmente a due club: Juve e Tottenham.

La pista che porta ai bianconeri sembra essersi spenta definitivamente dopo gli acquisti di Di Maria e Kostic, mentre le sirene dalla Premier League suonano incessantemente. Gli Spurs lo apprezzano particolarmente, soprattutto perché il DS dei londinesi è Fabio Paratici, il dirigente che ha provato a portarlo nella Torino bianconera durante la sua gestione.

Tuttavia, ormai mancano pochi giorni alla fine del mercato e tutte le parti coinvolte vogliono prendere una decisione definitiva.

Secondo diverse indiscrezioni, però, una decisione sarebbe già stata presa: Zaniolo dovrebbe restare alla Roma e avviare i discorsi con Pinto per prolungare il proprio contratto.

La società avrebbe infatti deciso di togliere il giocatore dal mercato e avrebbe già contattato il suo agente Claudio Vigorelli per parlare di rinnovo.

Il suo attuale accordo scade nel 2025: le parti dovrebbero incontrarsi a settembre per avviare le trattative. L’obiettivo è prolungare fino al 2027 con adeguamento dell’ingaggio.

Salvo sorprese, dunque, Zaniolo sarà ancora giallorosso e il suo futuro potrebbe essere sempre più legato alla Roma. Maggiori novità sono attese nei prossimi mesi, quando giocatore e società si incontreranno per cercare un accordo.