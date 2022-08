Andrea Mazzetto, caduto nel burrone: era suo il cellulare che cercava di recuperare, non della fidanzata

Smentite le ricostruzioni circolate inizialmente, secondo cui Andrea Mazzetto sarebbe precipitato nel tentativo di riprendere il cellulare della fidanzata Sara.

Dopo la tragedia divampano le polemiche sul profilo Instagram della ragazza, presa di mira da haters e ‘leoni da tastiera’.

Su richiesta dei Carabinieri, gli uomini del Soccorso Alpino hanno recuperato, il telefono cellulare costato la vita sabato al trentenne di Rovigo Andrea Mazzetto, caduto nel vuoto dallo sperone «Altar Knotto», sull’Altopiano di Asiago, nel Vicentino. All’origine della tragedia proprio il tentativo di recuperare il telefonino sfuggitogli di mano. A differenza di quanto si era circolato inizialmente, il cellulare è quello dello stesso Andrea Mazzetto, e non della fidanzata.

I due giovani si stavano scattando delle foto dal luogo panoramico. Dall’analisi del dispositivo potrebbe forse emergere altre informazioni sull’accaduta. Sara Bragante, la fidanzata del trentenne rodigino, dopo il tragico incidente ha postato sul suo profilo Instagram proprio il loro ultimo selfie prima del dramma: «La nostra maledetta ultima foto insieme. Sarai sempre con me, orsetto mio», ha scritto in una story.

Gli haters scatenati contro la fidanzata

Ma il selfie postato sabato sera è stato rimosso qualche ora più tardi. L’immagine infatti aveva scatenato un vespaio di polemiche sui social. E così la giovane fidanzata di Mazzetto ha dovuto bloccare l’accesso al suo profilo social. Nel giro di pochissime ore dopo la notizia della tragedia, il suo profilo Instagram è stato preso d’assalto dai followers, raddoppiati in men che non si dica. Moltissimi però i commenti contenenti offese e frecciate polemiche all’indirizzo della giovane donna. Alcuni addirittura la accusavano di essere in qualche maniera responsabile della drammatica fine del fidanzato. I messaggi polemizzavano anche col fatto che la ragazza avesse pubblicato sui social l’ultimo selfie scattato ad Asiago assieme il suo Andrea, ricordato con una frase d’amore nostalgica.

Qualche ‘leone da tastiera’ perciò si è spinto perfino a rimproverare alla fidanzata del giovane caduto nel burrone di essere una persona insensibile, accusandola di aver postato l’immagine solo per ricevere tanti like. Sara ha replicato evitando però di polemizzare direttamente con gli haters. Ma ha voluto ricordare a tutti di sapere benissimo che cosa si prova in momenti così tragici, avendo perso la mamma in passato.

Entrambi i giovani avevano cominciato a postare sui propri profili del social le immagini della salita in montagna. Poco dopo, stando alle ultime ricostruzioni, Il trentenne rodigine avrebbe tentato di recuperare il cellulare caduto ma avrebbe perso l’equilibrio precipitando nel vuoto per un centinaio di metri.