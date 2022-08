Roma, vandalizzato il murale di Falcone e Borsellino. Zingaretti: “Inaccettabile, vergognatevi”

Roma, vandalizzato il murale dedicato a Falcone e Borsellino, Zingaretti: “Inaccettabile, vergognatevi”. Il sindaco della città Gualtieri: “Gesto vile, poniamo subito rimedio”.

Un vile atto vandalico, che ha sfregiato per la seconda volta in otto mesi il murale dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, realizzato a piazza Bologna, quartiere centrale di Roma.

I responsabili, ancora ignoti, hanno imbrattato il murale nel pomeriggio di ieri, usano una vernice rossa delle bombolette spray nere. Prima della loro rimozione, si potevano leggere diversi messaggi offensivi contro l’Antimafia: “L’Antimafia tortura” e “Alfredo libero, no al 41bis”, con tanto di A cerchiata a mo’ di firma, simbolo degli anarchici.

Immediata la segnalazione, con i carabinieri della stazione di piazza Bologna giunti sul posto. Avviate tutte le dovute indagini per cercare di risalire ai responsabili del gesto. Al vaglio anche le immagini delle videocamere di sicurezza presenti in zona, che potrebbero aver immortalato i vandali in azione.

Opera nuovamente vandalizzata: “Inaccettabile, un insulto alla memoria di due eroi italiani”

Il murale era già stato vandalizzato ad inizio anno, nonché restaurato già nel mese di gennaio alla presenza di associazioni, studenti e cittadini. “E lo sarà di nuovo”, ha chiarito l’assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor, che ha definito il gesto un “inaccettabile atto di teppismo, quale che ne sia la motivazione, e uno sfregio alla memoria di due importanti magistrati che hanno pagato con la vita la lotta contro la criminalità organizzata”. E ancora, “un attacco alla cultura della legalità, per giunta il secondo a distanza di pochi mesi sulla stessa opera, e Roma non può tollerarlo”. “Ringrazio la presidente del Municipio II, Francesca Del Bello, e l’assessore municipale alle politiche giovanili, Gianluca Bogino, per essersi prontamente attivati, nonché l’autore dell’opera, Paolo Colasanti in arte Gojo, per aver dato nuovamente disponibilità a restaurarla”, ha poi aggiunto.

Sul caso ovviamente si sono espressi anche il sindaco della città e il presidente della Regione. “Inaccettabile. Un gesto vile a cui vogliamo subito porre rimedio”, ha esordito il primo cittadino Roberto Gualtieri. Queste invece le parole di Nicola Zingaretti: “Un insulto alla memoria di due eroi italiani e a tutte le persone che da anni lottano contro la mafia. A chi ha commesso questo gesto dico: vergognatevi”. Si ricorda che il murale, posto proprio al centro della piazza, era stato inaugurato nel luglio del 2017.