Stefano De Martino, lo stop della Rai: il conduttore perde il programma

Decisione drastica da parte di Rai 2, la rete fa infatti saltare un programma dato per certo e condotto da Stefano De Martino, ecco di quale si tratta ed i motivi di tale scelta da parte dell’azienda.

Dopo il suo esordio televisivo da aspirante ballerino ad Amici, per Stefano De Martino si sono aperte le porte dello spettacolo, laddove si è poi districato nel mondo della conduzione, una volta abbandonato il ballo.

I primi anni lo vedono in vari ruoli a Mediaset, fino ad essere inviato a L’Isola dei famosi, poi nel 2018 il suo passaggio alle reti Rai, dove diventa nel giro di poco tempo uno dei volti principali.

Da Made in Sud a Stasera tutto è possibile, Rai 2 gli offre diverse opportunità, tra cui di recente anche Bar Stella e nel periodo estivo la conduzione del Tim Summer Hits, in compagnia della collega ed amica Andrea Delogu. Lo stesso De Martino si apprestava ad affrontare una stagione molto intensa e ricca di impegni, ma un suo progetto alla fine è saltato.

Cosa avrebbe dovuto condurre

Oltre ai soliti impegni, una novità era attesa Sing Sing, game show ispirato ad un programma tv in onda negli Stati Uniti e condotta dal noto anchorman Jimmy Fallon; si sarebbe dovuto trattare di una trasmissione nella quale due squadre di personaggi famosi si sarebbero affrontate in giochi e domande di musica.

La partenza del game show era prevista già questo autunno, per la precisione il 26 settembre, ma la collocazione al lunedì sera contro la Fiction di Rai Uno ed il Grande Fratello Vip sembrava alquanto rischiosa, fino alla decisione di non vedere nel palinsesto di inizio stagione la presenza di Sing Sing, anche se la motivazione non è arrivata in via ufficiale.

Quali programmi per la prossima stagione tv

In attesa di capire se il programma salterà del tutto o verrà rinviato in un’altra occasione, in autunno Stefano De Martino ritornerà con Stasera tutto è possibile, anticipato rispetto al solito e raddoppiato, in quanto confermato per la primavera del 2023, dove il conduttore campano potrebbe ritrovare per la seconda stagione Bar Stella, di cui è anche l’ideatore.