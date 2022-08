Arriva la nuova fibra di Virgin: a soli €24,99 mese offre una rete FTTH trasparente e ad alte prestazioni

È arrivata una nuova fibra in Italia che potrebbe interessarci enormemente, e questo lo diciamo in vista del fatto che ci siano delle buone offerte a cui andare incontro. Ci piaceranno sicuramente, questo è certo, ma prima di arrivare a capire effettivamente quanto questa promozione possa risultare essere conveniente, studiamo i vantaggi che la Virgin Fibra è in grado di mettere a disposizione.

C’è da parlare di un nuovo gestore che è sbarcato nel nostro amato paese per proporci delle soluzioni molto allettanti, e che tanti di noi vorrebbero usufruire. Le offerte, però, sappiamo più di chiunque altro che vanno e vengono, ma questo non significa mica che non possano essere proposte per cercare di cambiare aria e apportate dei cambiamenti significativi nel mercato delle connessioni di rete.

Ragione per cui possiamo parlate della nuova espansione fatta nel mondo delle connessioni FTTH italiane, la quale viene migliorata con l’arrivo di un altro concorrente niente male. È venuto fyori grazie alla collaborazione con OpenFiber, ma di chi parliamo? Virgin Fibra è la nuova protagonista in Italia, nonché l’ennesima attività collaterale del magnate britannico Richard Branson.

Tutti i vantaggi dati dalla Virgin Fibra e i costi di attivazioni

Sono soltanto tre i punti chiave su cui insiste la comunicazione di Virgin Fibra: semplicità, trasparenza e performance. La prima è data da un’unica offerta disponibile: si chiama Virgin Fibra Pura e, come lascia intendere il nome, propone unicamente connessione FTTH. Che possa essere una mossa azzardata non proporre delle soluzioni alternative? Può darsi, ma forse potrebbe funzionare.

E per quel che riguarda la trasparenza, Virgin Fibra Pura costa 29,49 euro al mese. Oltre alla connessione FTTH, propone un modem in comodato d’uso gratuito; questa somma vanno aggiunti 19,99 euro di attivazione del servizio, i quali sicuramente non guastano in vista del fatto che ci si metta davanti ad una promozione del tutto rispettabile in fin dei conti.

Ricordatevi che la fatturazione è mensile e il pagamento dell’offerta e dei successivi rinnovi può essere addebitato su carta di credito Visa o Mastercard. La tariffa non prevede nessun vincolo di durata e, in base quanto pubblicizzato dall’azienda, il prezzo è bloccato. Virgin Fibra non specifica la marca del modem in comodato d’uso, limitandosi ad indicare un generico Wi-Fi 6 di ultima generazione fra le caratteristiche. Sarà possibile, tuttavia, utilizzare pure un router già in possesso dell’utente, a patto che rispetti alcune specifiche elencate nella pagina di supporto.

L’ultimo argomento della strategia comunicativa dell’azienda è quella relativa alle perfomance: Virgin Fibra Pura, che come detto si avvarrà della rete OpenFiber. È una FTTH con velocità fino a 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload, dunque può soddisfare le esigenze di tutti coloro che cercano di giocare o di scaricare dei file dalle grandi dimensioni. In conclusione: era ora che in Italia arrivasse una connessione che potesse accontentarci in altre parole, dunque approfittiamone finché siamo in tempo.