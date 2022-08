DAZN, arriva lo scossone! Rimborso del 50% quando la piattaforma non funziona: ecco come fare a chiederlo

Le ire degli appassionati di calcio, soprattutto quelle degli abbonati, le spiegazioni richieste dalla Lega di Serie A, senza dimenticare gli attacchi frontali dell’AGCOM dopo una prima giornata da incubo per il massimo campionato di calcio nostrano, ha prodotto delle conseguenza.

Vuoi per mantenere gli abbonati dal forte rischio di perderli, vuoi per le pressioni (tante, tantissime) DAZN rimborserà del 50% gli abbonati quando gli abbonati non avranno un servizio (che hanno profumatamente pagato) all’altezza della situazione. Vuoi o non vuoi, la scossa è arrivata.

Chissà se ricapiterà, chissà se sarà un modus operandi da qui al termine del campionato. Chissà. Per il momento tutti gli abbonati che hanno subito disservizi per la prima di campionato di Serie A, riceveranno il rimborso, a partire da un’email che arriverà nella casella di posta elettronica degli abbonati DAZN: un’operazione durerà per circa due settimane, dal 23 agosto al 6 settembre, fa sapere la piattaforma in streaming londinese. Che detiene i diritti tv ancora per due stagioni.

DAZN ci mette una toppa: gli indennizzi saranno automatici

Nello specifico l’accredito avverrà “secondo le modalità di pagamento prescelte da ciascun cliente oppure mediante rilascio di voucher“, ha spiegato DAZN.

Già nel comunicato precedente dopo quella giornata infausta DAZN aveva recitato una sorta di mea culpa: “Consapevole di quanto sia importante il nostro servizio per gli appassionati di sport, prendiamo questa responsabilità seriamente e ci scusiamo profondamente con tutti gli utenti che non sono riusciti ad accedere al proprio account durante il weekend”.

DAZN ha deciso di riconoscere a tutti gli abbonati un rimborso del 25% a tutti, che sarà versato direttamente sul conto dei clienti, e in più regalerà una giornata di campionato. In conformità a quanto previsto dalla delibera Agcom, l’indennizzo sarà pari al 25% del canone mensile pagato da ciascun cliente secondo il proprio profilo di abbonamento e, proprio in ragione della straordinarietà dell’evento, di un ulteriore 25%, pari alla fruizione gratuita di una giornata di campionato. Da qui si arriva al 50%.

La novità degli indennizzi automatici è figlia di un vertice fra DAZN, Federconsumatori, Lega Calcio, Ministero dello Sport, AGCom e Ministero dello Sviluppo Economico, riunitisi nella serata di venerdì scorso, per affrontare la questione. Con SKY spettatore interessato, visto che da quest’anno tutta la Serie A è di nuovo fruibile sul satellite grazie a un importante accordo commerciale con DAZN per la visione delle partite di calcio.

