WhatsApp, novità clamorosa: ecco come acquisire i super poteri in chat

Poteri agli admin. Sconfinati. E’ la nuova strategia dell’applicazione di messaggistica istantanea numero uno al mondo. Nel variegato mondo di un WhatsApp che ha deciso nel 2022 di portare tantissime modifiche nella sua app, ne arriva un’altra.

Dopo aver annunciato la possibilità di recuperare i messaggi eliminati sull’ultimo aggiornamento beta, per iOS, WhatsApp sta ora rilasciando una funzione che consente agli amministratori di gruppo di eliminare qualsiasi messaggio per tutti: la versione è finalmente disponibile per alcuni fortunati beta tester su iOS.

La beta di WhatsApp per iOS 22.18.0.70 è contrassegnata come aggiornamento compatibile, come rivela il sempre più autorevole wabetainfo, ma alcuni fortunati beta tester potrebbero anche essere in grado di ottenere la stessa funzionalità sulla beta precedente. “Questa funzione – precisa sempre il team di wabetainfo – è stata implementata per alcuni fortunati utenti beta, quindi è necessario attendere un aggiornamento futuro se non si dispone di questa funzione”.

WhatsApp, come funziona l’admin delete

L’aggiornamento della versione beta di WhatsApp per Android 2.22.17.12 , è servito per rilasciare agli amministratori di gruppo la possibilità di eliminare i messaggi per tutti ad alcuni beta tester di Android. Ma… su iOS?

“Se stai testando la versione beta di WhatsApp per iOS – rivela wabetainfo – ci sono finalmente buone notizie per te oggi: WhatsApp sta ora implementando la funzione denominata admin delete per alcuni beta tester che installano l’ultima versione beta da TestFlight”.

Se un utente sta cercando un modo veloce per verificare se la funzione è disponibile, ora è possibile controllare se si possono eliminare qualsiasi messaggio recente da un gruppo di cui l’utente è l’admin del gruppo stesso.

Se “elimina per tutti” viene visualizzato quando si tenta di cancellare un messaggio inviato da un altro partecipante, significa che la funzione è disponibile per il tuo account. Questa è una caratteristica molto importante per gli amministratori di gruppo perché possono finalmente moderare meglio i loro gruppi WhatsApp.

Gli screen di wabetainfo mostrano quando un messaggio viene eliminato per tutti i membri del gruppo, tutti gli altri partecipanti al gruppo possono vedere che il messaggio è stato eliminato da un determinato amministratore del gruppo.

Supponiamo che la funzione non sia disponibile per il tuo account. In tal caso, non c’è nulla di cui preoccuparsi: la funzionalità è stata implementata solo da alcuni fortunati beta tester, quindi ci vuole del tempo prima di raggiungere tutti gli altri account. “Se sei un amministratore di gruppo e non puoi eliminare i messaggi inviati da altri partecipanti – conclude wabetainfo – attendi un aggiornamento futuro perché nelle prossime settimane seguiranno altre attivazioni”.

