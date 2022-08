Gli utenti Android sognano Apple: dato impressionante che emerge dal download del luncher di iOS 16

La Mela ha fatto centro questa volta, perché sembra che il design del suo sistema operativo abbia davvero fatto colpo su tutti gli utenti Android probabilmente. In tal caso si tratta di un cambio di bandiera davvero radicale, anche perché non è proprio semplice scegliere di abbandonare Google e di passare direttamente ad Apple, ma a quanto sembra ci sono dei motivi molto validi del perché sia necessario farlo. Quali sarebbero?

Ebbene è cosi: anche iOS 16, dopo tanto tempo di attesa, è disponibile nella versione Public Beta anche in Italia già da qualche settimana, ma ovviamente il nuovo sistema operativo di Apple può essere installato solo sugli iPhone. Ma da quel che abbiamo visto, però, il design di iOS 16 piace tantissimo agli utenti Android, tanto che il launcher stesso ha fatto 50 milioni di download su Play Store. Incredibile, vero? Se non l’avessimo visto con i nostri occhi, probabilmente non ci avremmo mai creduto.

Ma cerchiamo di dare un po’ di contesto alla situazione. Come ben sapete il Launcher di iOS 16 è stato rilasciato sul Google Play Store dallo sviluppatore LuuTinh e, come spiega il suo nome, non fa altro che “copiare” il design di iOS 16 su Android. Il launcher è in realtà piuttosto noto nella comunità di Android, non per niente esiste dai tempi di iOS 13 e viene ogni anno aggiornato con un nuovo update volto a mimare la più recente iterazione del sistema operativo di Apple.

Il clone di iOS su Android e il successo ottenuto

Però, nessuno si sarebbe mai aspettato che la versione iOS 16 del launcher da sola avrebbe superato i 50 milioni di download nel giro di pochi giorni dal suo lancio. In più, il launcher-clone, che di fatto è identico a quello di LuuTinh, ha registrato a sua volta altri 50 milioni di download, per un totale di 100 milioni di installazioni complessive senza ovviamente considerare tutti gli altri launcher, che ovviamente sono minori.

Comunque sia, l’ultimo setup programmato non è altro che uno strumento che imita in tutto e per tutto iOS 16, mettendo a disposizione un design della homepage molto simile a quello del sistema operativo di Cupertino, delle icone identiche a quelle di Apple per le app, un Centro di Controllo e perfino l’iconico dock di iOS. Come se non bastasse, LuuTinh ha aggiunto delle impostazioni che iOS 16 ancora non implementa, come la possibilità di rinominare le applicazioni scaricate o di modificare le animazioni di scorrimento della homepage.

Ma fate molto attenzione a questo dettaglio: il launcher non corrisponde a un cambiamento di sistema operativo. Quindi, lo iOS 16 Launcher, non ci permetterà di installare iOS 16 sullo smartphone Android, ma cercherà in ogni caso di farci vedere come l’organizzazione software che offra Apple sia di gran lunga migliore rispetto a quella di Google. E che sia davvero così, beh, forse non è così falsa come proposta a questo punto.