L’Opening Night di Gamescon 2022 è stata epica: ecco cosa è stato presentato e come rivedersela

Colonia ombelico del mondo dei gaming. E’ stata scelta la Germania per l’Opening Night di Gamescon 2022, semplicemente il principale evento di videogiochi in Europa.

La fiera annuale del Vecchio Continente ha mantenuto le promesse con il listone delle uscite di gioco più interessanti nel 2022 e oltre, con sei giorni di annunci, spettacoli dal vivo e trailer.

Dal 23 al 28 agosto, tutti a Colonia. L’Opening Night Live è stato condotto da Geoff Keighley, fra gli eventi della Gamescom anche un live streaming Xbox dedicato e il Future Games Show, seguito da un assortimento di vetrine indie più piccole.

Gamescom 2022, da Everywhere a Dead Island 2

Sebbene sia stato un anno più tranquillo per i giochi, la Gamescom 2022 sembra essere un ritorno audace dopo la pandemia, con le ultime novità sui titoli nuovi e futuri. L’Opening Night Live 2022 ha svelato tutti gli ultimissimi annunci e trailer. Due ore che hanno tenuto tutti i player (e non solo) incollati al live, iniziate con il reveal di Everywhere.

Fa parte dell’ambizioso progetto dell’ex Rockstar Games Leslie Benzies, mostrato con un primo trailer e il periodo di uscita: il gioco farà il proprio debutto nel corso del 2023, sebbene non sia ancora chiaro su quali piattaforme. I rumor si sono rivelati fondati: l’ambizioso progetto che per molti è una sorta di anti-GTA è stato presentato all’inizio dello show condotto da Geoff Keighley. Che ha offerto tutta una serie di anteprime mondiali, tra cui nuovi look al gameplay di The Callisto Protocol, al gameplay di Hogwarts Legacy, Gotham Knights, Tales from the Borderlands, Lies of P gameplay, Sonic Frontiers gioco e molto altro.

Dopo Everywhere, è stato il turno di Dune Awakening, via via tutti gli altri, con una scaletta davvero ricca di contenuti: PlayStation Dualsense Edge Controller, Callisto Protocol Segment, Lords of the Fallen, Moving Out 2, Hogwarts Legacy, New Tales From the Borderlands, Dying Light 2 Bloody Ties, Marauders, Destiny 2: Lightfall Reveal Trailer, Sonic Frontiers, Under the Waves, Return to Monkey Island, Moonbreaker, Friends vs Friends, Lies of P, Stranded Alien Dawn, Atlas Fallen, Homeworld 3, Genshin Impact 3.0 Sumeru Trailer, Honkai Star Rail, High On Life Boss Gameplay, The Expanse, Killer Klowns, Scars Above, Wyrdsong,, Age of Empires IV, Gotham Knights, Where the Wind Meets, Hideo Kojima unveils new Podcast, Park Beyond, Pokemon Concept Car, Warhammer 40:000 Darktide, Blacktail, Outlast Trials. Last but not least Dead Island 2, la cui uscita è prevista per febbraio 2023.

Per rivedere l’Opening Night di Gamescon 2022 basta andare sul sito ufficiale www.gamescom.global/en, che continuerà a trasmettere il super evento minuto per minuto.

