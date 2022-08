Grande Fratello Vip 7, ricerca dei nuovi concorrenti: tutti i rifiuti incassati da Alfonso Signorini

In attesa di capire chi saranno i nuovi concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip, per l’edizione numero 7 vi è stata un’accurata ricerca per definire il cast, ma sono stati numerosi i rifiuti al reality condotto da Alfonso Signorini, andiamo a vedere di chi si tratta.

Nella selezione di un reality per personaggi famosi possono essere diverse le idee da parte degli autori del programma, le intenzioni sarebbero quello di un cast pieno di gente molto conosciuta ed al tempo stesso in grado di suscitare interesse nel corso delle settimane allo spettatore.

Diventa però difficile convincere le persone a misurarsi per settimane o mesi dentro una casa e con le telecamere puntate per 24 ore al giorno. In ogni edizione si cerca dunque il compromesso per trovare una rosa di concorrenti, anche se non sempre corrispondono a prime scelte ed in taluni casi a gente così nota.

Tra chi si propone in modo spontaneo a chi cerca di essere convinto dalla produzione si arriva poi alla scelta dei concorrenti stessi, e per la prossima edizione del GF Vip si è al lavoro per capire chi entrerà dentro la casa. Ad oggi, l’unico nome ufficiale è quello del costumista Giovanni Ciacci, il quale racconterà la sua esperienza di essere sieropositivo, novità assoluta in tanti anni del reality, compreso il periodo in cui veniva trasmesso senza vip ed in versione standard.

Chi ha rinunciato

Una volta terminata la sesta edizione, si erano fatti i primi nomi per quella prossima, a partire da Manuela Arcuri e Gigliola Cinquetti, ma la showgirl e la cantante hanno rifiutato di prendervi parte.

Anche Iva Zanicchi ha dovuto dire di no al prossimo GF Vip, ritenendosi pericolosa durante il percorso, mentre Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio, è stata netta nel decidere di non partecipare, nonostante la produzione avesse in mente di proporla come concorrente ed il padre essere piuttosto concorde nel vederla protagonista.

Motivazioni ed ultime novità

Alcuni no sono poi dovuti a motivi economici, come nel caso dell’attore Giulio Berruti, mentre Raz Degan ed Albano hanno preferito declinare, in quanto come reality sia bastato a loro l’Isola dei Famosi.

Nei prossimi giorni si conoscerà invece chi sarà pronto ad affrontare l’edizione del Grande Fratello Vip 7, anche se alcuni nomi verranno svelati durante la prima puntata, anche se resta da capire se la nuova avventura partirà lunedì 12 settembre o avrà inizio una settimana dopo.