Meghan Markle, l’annuncio della Duchessa: la nuova carriera della consorte del Principe Harry

Da parte di Meghan Markle è stata lanciata una nuova idea, ecco di cosa si tratta e l’annuncio ufficiale arrivato via Spotify in cui la Duchessa ha spiegato i motivi e la buona causa di questo nuovo progetto condiviso con una star dello sport.

Una volta lasciata la Famiglia Reale insieme al marito Harry, sono cambiate le abitudini e gli impegni di Meghan, ma non per questo motivo l’ex attrice statunitense è rimasta a guardare, da sempre attiva quando si parla di iniziative, specialmente quelle legate alle donne.

Sono ormai due anni da quando si è trasferita con il marito lontana dall’Europa e dalla Monarchia, decidendo con maggiore autonomia come passare il tempo e quali proposte portare avanti, come nell’ultimo caso.

Come ultima idea, ha infatti proposto di lanciare un Podcast in compagnia di Serena Williams, una delle più grandi tenniste di sempre ed ormai prossima all’addio ai campi da tennis, i prossimi US Open dovrebbero rappresentare per la nota campionessa l’ultimo torneo della sua sensazionale carriera.

Di cosa si tratta

Il podcast verrà lanciato su Spotify, il noto servizio musicale contenente streaming on demand di brani musicali, da dove la stessa Duchessa ha dato l’annuncio questa settimana, in compagnia della Williams.

Questo nuovo progetto si intitola per l’occasione Archetypes, The Mysconception of Ambition, sarà senza filtri e si occuperà di quelle donne a cui gli è stata appiccicata l’etichetta di persona ambiziosa.

Le sue intenzioni

Lo scopo principale sarà quello di tutelare le donne, in particolare si racconterà quella pressione nel dover affrontare situazioni in cui gli si chiede di ambire a qualcosa, lottando con tutti gli stereotipi legati al mondo femminile.

Come raccontato dalla diretta interessata, sarà un modo di raccontarsi non più attraverso il racconto dei media, come avvenuto troppo spesso negli ultimi anni, ma tramite se stessa, e tenendo fede all’argomento del podcast, alla connotazione negativa della parola ambizione. Chissà se Archetypes, disponibile su Spotify nei prossimi giorni, Meghan Markle avrà modo di raccontare esperienze personali riguardanti la Famiglia Reale e tutte le pressioni derivanti dal suo ruolo prima di abbandonare del tutto quel tipo di mondo.