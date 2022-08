Ecco perché la piccola Lilibet si chiama così: la Regina è l’unica Elisabetta della Famiglia Reale

Harry e Meghan hanno dato Lilibet come nome alla secondogenita, come il soprannome dato alla Regina Elisabetta, ecco quali sono le origini ed anche i motivi per cui nessuno può chiamarla in questo modo, perlomeno da qualche tempo a questa parte.

Dopo aver avuto Archie Harrison a pochi mesi dal matrimonio, la vita di coppia da parte di Harry e Meghan proseguiva tra di loro in modo ideale, ma per quanto riguardava i rapporti con la Famiglia Reale era diventata sempre più complicata, fino alla scelta di trasferirsi in Canada e poi negli Stati Uniti.

Da allora la loro vita si è distaccata da quella della Monarchia, e la loro seconda figlia è nata lontana dai Reali, in compenso il nome dato alla secondogenita è stato un omaggio alla nonna.

Di recente vi è stato l’incontro tra la Regina ed il suo nipote, prima per una visita europea poi per il Giubileo della Regnante, occasioni in cui la monarca ha potuto vedere Lilibet per le prime volte e nel suo anniversario di Regno è coinciso anche con il primo compleanno della piccola.

La storia di quel nome

Quando era piccola, Elizabeth pronunciò in modo non corretto il proprio nome, così come accaduto ad altre persone in tenera età. Arrivò a storpiarlo in Lilibet, a tal punto da portare altre persone di famiglia a chiamarla scherzosamente in quel modo, e la diretta interessata si firmava così.

Dal padre Giorgio agli altri elementi più anziani della Famiglia Reale, rimase Lilibet come soprannome anche negli anni successivi, ed il marito di lunga data Edoardo non si sottrasse rispetto agli altri.

Come mai non viene più utilizzato

Fino alla fine dei suoi giorni, Edoardo la chiamava in quel modo, ma rimase l’unico. In seguito alla sua morte, nessuno si è permessa di chiamarla con il suo soprannome, infatti i figli si rivolgono a lei semplicemente con mummy.

Riguardo alla figlia di Harry e Meghan, viene comunemente chiamata anche lei con un nomignolo, vale a dire Lili, mentre il secondo nome è Diana, in onore alla celebre madre del Duca di Sussex, venuta a mancare troppo presto.