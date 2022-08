Totti – Blasi, la rivelazione dell’amico dell’ex Capitano: “Parlerà a breve, un anno e mezza fa è successo…”

Sulla fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti se ne sono dette di tutti i colori. A rivelare un nuovo retroscena, di recente, è stato un amico dell’ex capitano della Roma, nel corso di un’intervista rilasciata a un noto settimanale.

L’estate 2022 è stata scandita da un argomento molto più che ricorrente, e di certo non la dimenticheremo facilmente. Poco più di un mese fa, infatti, è arrivata la notizia che nessuno di noi si sarebbe mai aspettato di leggere: Ilary Blasi e Francesco Totti hanno deciso di separarsi. Da allora, sono spuntate innumerevoli indiscrezioni le quali, ancora oggi, non sono state né smentite né confermate dai diretti interessati.

Ilary e Francesco, infatti, non hanno fatto alcun riferimento alla loro situazione privata sui rispettivi profili social, né tantomeno hanno rilasciato interviste a riguardo. Di recente, però, il direttore del settimanale Novella 2000, Roberto Alessi, ha rintracciato Alex Nuccetelli, amico di Totti ed ex calciatore.

Nel corso dell’intervista, Nuccetelli ha rivelato al giornalista il suo pensiero riguardo alla fine del matrimonio tra Totti e la Blasi, e il motivo dal quale crede sia iniziata la crisi tra i due. Ecco, tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

“Qualcosa di grave…”

Tra le pagine del numero attualmente in edicola del settimanale Novella 2000, è possibile trovare la recente intervista che Alex Nuccetelli ha rilasciato a Roberto Alessi, direttore della suddetta rivista. Nello specifico, l’ex calciatore è tornato nuovamente a parlare della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti affermando quanto segue: “Per Francesco la famiglia è tutto, non si sarebbe mai allontanato se non fosse successo qualcosa di grave. Non so qual è il motivo specifico, ma sicuramente un uomo attaccato alla famiglia come lui avrà i suoi motivi”. Secondo Nuccetelli, dunque, dietro l’addio di Ilary e Francesco si cela un avvenimento importante, a cui la coppia non sarebbe riuscita a passare sopra. Ma non è tutto. Nel corso dell’intervista precedentemente citata, Alex ha rivelato: “Francesco parlerà a breve. È successo qualcosa un anno e mezzo fa che gli ha dato molto fastidio; dopo quel fatto, da tempo considerava il rapporto con Ilary oramai tramontato”. L’ex capitano della Roma, dunque, romperà presto il silenzio? Per scoprirlo, non ci resta che aspettare.

L’opinione di Roberto Alessi

Mettere fine a una relazione non è mai facile, specie se di mezzo ci sono tre splendidi figli, un matrimonio felice e il ricordo di un grande amore. Nonostante ciò, tuttavia, sembra che Ilary Blasi e Francesco Totti abbiano preso la decisione definitiva.

Roberto Alessi, però, sull’ultimo numero di Novella 2000 ha voluto dire la sua sostenendo che, secondo lui, la speranza che Ilary e Francesco possano tornare a essere una coppia esiste ancora: “Ripeto a fatica: io rimango nel partito ‘Torneranno insieme‘. Le sciocchezze nei matrimoni capitano…”. E voi? cosa ne pensate?