Aurora Ramazzotti pronta a traslocare: le prime immagini del nuovo e lussuoso appartamento

La vita è un viaggio meraviglioso caratterizzato da diverse fasi e, ognuna di esse, riserva tutta una serie di emozioni che vale la pena vivere. Aurora Ramazzotti è oramai una giovane donna, indipendente e determinata; vive insieme al suo fidanzato da diversi anni, ma presto per lei sia aprirà un nuovo capitolo. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, infatti, è pronta a traslocare. Le ristrutturazioni della casa sono quasi terminate, come lei stessa ha di recente rivelato ai suoi follower su Instagram.

Aurora, come tutti saprete, è nata dall’amore tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, il 5 dicembre 1996; oggi è una splendida ragazza di 26 anni, e una promettente carriera nel mondo dello spettacolo.

Nonostante la sua giovane età, infatti, Aurora Ramazzotti ha già collezionato una serie di successi lavorativi, attraverso l’apparizione in programmi televisivi quali l’appuntamento settimanale di X-Factor, da lei condotto nel 2015; Vuoi scommettere, presentato insieme a mamma Michelle; Le Iene e Ogni Mattina, nei quali ha ricoperto il ruolo di inviata, e Mystery Land, condotto insieme ad Alvin nel 2021.

La Ramazzotti, inoltre, è anche molto attiva su Instagram, sul quale ha più di due milioni di follower. Ed è stato proprio sul suo account ufficiale che, di recente, la giovane conduttrice è tornata ad aggiornare i suoi fan sui lavori della casa nuova, annunciando anche il periodo in cui, secondo lei, potrà finalmente iniziare a viverla. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Casa nuova, affetti di sempre

Alcuni giorni fa, tramite il “box delle domande” di Instagram, Aurora Ramazzotti ha risposto a una serie di domande dei suoi innumerevoli fan, tra cui molte vertevano sul tema della sua nuova casa. Già tempo addietro, Aurora aveva mostrato sui social uno scorcio della cucina, comunicando che le ristrutturazioni erano ancora in fase di sviluppo. Ad oggi, invece, sembra che i lavori stiano procedendo per il meglio, e che la conduttrice possa presto procedere con il trasloco. Un utente, infatti, le ha chiesto informazioni proprio a tale riguardo; la risposta di Aurora non è tardata ad arrivare: “Ancora non è prontissima, ma conto di traslocare a settembre. Non vedo l’ora”. Il nuovo capitolo della sua vita, la Ramazzotti lo intraprenderà insieme ai suoi affetti di sempre. Aurora, infatti, si trasferirà nella nuova casa insieme al suo storico fidanzato, Goffredo Cerza, e la loro mascotte felina, Saba Miao.

L’amore per Goffredo

Non è raro che, su Instagram, Aurora Ramazzotti condivida post nei quali si ritrae insieme al suo fidanzato, Goffredo Cerza, con il quale è scattato l’amore cinque anni fa.

Dopo il loro primo incontro, infatti, avvenuto nel 2017, i due ragazzi non si sono mai più lasciati, nonostante in passato voci di corridoio avessero ipotizzato che tra loro fosse in corso una crisi di coppia. Ma quale crisi! Aurora e Goffredo, ad oggi, sono più innamorati che mai.