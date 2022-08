La dieta del 5: in cosa consiste la dieta speciale scelta da Antonella Clerici

Trovare il regime alimentare che ci permette di sentirci appagati e, allo stesso tempo, di salvaguardare la nostra salute, è uno step fondamentale per condurre uno stile di vita sano e stare bene con sé stessi. Ecco, a tal proposito, quali sono state le affermazioni di Antonella Clerici proprio riguardo alla sua alimentazione.

Antonella, negli anni, è diventata un vero e proprio punto di riferimento per il grande pubblico, non solo per la qualità e i temi trattati nei programmi da lei condotti, ma anche per la sua semplicità; per la sua simpatia, e per la sua innata capacità di entrare nei cuori dei telespettatori.

Ed è proprio grazie alla sua schiettezza che, nel corso di una recente intervista, la Clerici ha rivelato qual è, ad oggi, il suo “segreto” per restare in forma nonostante, come lei stessa ha affermato, sia entrata nel periodo della menopausa.

La celebre conduttrice, infatti, nel corso di un’intervista recentemente rilasciata, ha affermato di essere seguita dalla nutrizionista – nonché sua amica – Evelina Flachi, e di seguire il regime alimentare conosciuto come “dieta del 5“. Siete curiosi di sapere in che cosa consiste? Scopriamo insieme.

La “dieta del 5” seguita da Antonella Clerici

Quante volte ci è capitato, navigando sul Web, di “inciampare” in diete e consigli alimentari troppo restrittivi per essere seguiti per più di qualche giorno? Molte, ovviamente. La cosa giusta è sempre affidarsi a dei professionisti esperti, in grado di capire quali sono le nostre esigenze e di “costruire” su misura il regime alimentare perfetto per ognuno di noi. Antonella Clerici, a tal proposito, in una recente intervista rilasciata alla rivista Silhouette, ha rivelato di essersi affidata alla professionalità di Evelina Flachi, ideatrice della cosiddetta “dieta del 5”. Ecco, a tal proposito, le rivelazioni fatte da Antonella nell’intervista precedentemente citata: “Ho due pasti liberi alla settimana dove posso dar sfogo alla golosità. Essendo in menopausa, più che altro devo sgonfiarmi […]”. Successivamente, la Clerici ha spiegato che, in genere, per pranzo predilige un primo piatto accompagnato da verdure; a cena, invece, è il turno delle proteine, sempre con una buona dose di verdure. La “dieta del 5”, infatti, prevede il consumo di frutta; ortaggi; pesce… il tutto condito senza soffritto, ma con due cucchiai di olio. Bere molto, inoltre, specie prima di ogni pasto, è fondamentale, così come la pratica costante di attività fisica.

Imparare a conoscersi per imparare ad amarsi

Ascoltare e recepire i segnali che il nostro corpo ci manda è fondamentale per iniziare a comprendere ciò di cui abbiamo bisogno. Ciò che è perfetto per qualcuno, per altri può non andare bene affatto. È importante, dunque, dare peso anche alle piccole cose.

Ecco, a tal proposito, quanto affermato da Antonella Clerici nel corso della suddetta intervista: “A me, per esempio, i prodotti integrali gonfiano, e la pellicina dei legumi mi infastidisce. Ho imparato a conoscere il mio corpo. Bisogna scoprire come si è fatti e riuscire ad autoregolarsi”.