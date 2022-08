Striscia la Notizia, Enzo Iacchetti e la verità su Ezio Greggio: “Litigato? Noi…”

Si è confidato Enzo Iacchetti sulla sua lunga esperienza a Striscia la Notizia, raccontando del suo rapporto con Ezio Greggio e quale sia la verità riguardante il legame con il compagno di avventura dello storico tg satirico.

Dopo una lunga gavetta, Enzo Iacchetti si fa conoscere al grande pubblico partecipando con frequenza al Maurizio Costanzo Show, dove nel talk show ha modo di presentare le sue surreali poesie.

Richiesto dalla televisione, viene scelto come partner di Ezio Greggio alla conduzione di Striscia la Notizia nel 1994, laddove il suo collega era protagonista sin dalla prima edizione del programma ideato da Antonio Ricci.

Da allora saranno innumerevoli le puntate con i due a sedere sul banco della trasmissione di Canale 5, partecipando inoltre ad una sitcom nei primi anni 2000, intitolata Benedetti dal Signore. Anche fuori dal mondo della tv, la sintonia tra i due attori comici ha sempre funzionato.

Cosa ha dichiarato sul collega

In merito al loro rapporto, Enzo Iacchetti si è raccontato in un’intervista rilasciata di recente, in cui parlando dei tanti anni di conoscenza con Ezio Greggio ha ribadito come non vi sia mai stato un litigio da parte loro.

La sua affermazione a tal proposito è stata: “Siamo una vera e propria coppia di fatto, noi non abbiamo mai litigato per la stima reciproca e la notevole ironia di cui disponiamo ci ha portato lontano da qualsiasi lite”.

I racconti sul suo passato

Sugli anni trascorsi a Striscia, Iacchetti ha specificato di come non sia semplice fare satira, tanto da aver ricevuto una decina di denunce da quando conduce la nota trasmissione. Sugli inizi di carriera, prima di Costanzo ha lavorato nel locale milanese Derby di Milano, a cui ci teneva particolarmente, tanto da abbandonare gli studi.

Al Derby ebbe modo di conoscere i suoi idoli Enzo Jannacci e Giorgio Gaber, ma nel corso della carriera si è messo alla prova anche come cantante, non riuscendo tuttavia a coronare il sogno di partecipare al Festival di Sanremo. Si aprirà invece il prossimo 27 settembre la stagione di Striscia la Notizia, i primi conduttori saranno Luca Argentero ed Alessandro Siani, poi nel corso dei mesi Enzo Iacchetti ritroverà per l’ennesima volta Ezio Greggio sul celebre bancone.