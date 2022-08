Uomini e Donne, la confessione dell’ex tronista: “Maria? Mi disse che non le piacevo”

L’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato ad anni di distanza cosa le disse la conduttrice del dating show di Canale 5 Maria De Filippi. Le sue parole.

Mancano davvero poche ore all’inizio delle registrazioni della prima puntata del programma cult di casa Mediaset, Uomini e Donne, ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Al momento – chiaramente – non sappiamo con certezza i nomi del primo quartetto di tronisti.

Confermatissimi al fianco di Maria De Filippi, gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, i quali, però, potrebbero presto essere affiancati da altre due opinioniste. Stiamo parlando di Pinuccia e Ida Platano: le due dame potrebbero avere questo nuovo ruolo, staremo a vedere.

Intanto, spuntano già le prime conferme anche nel trono over: oltre alle già citate Ida Platano e Pinuccia, non mancheranno Gemma Galgani e Armando Incarnato. Fuori, invece, almeno nei primi mesi, Biagio Di Maro e Riccardo Guarnieri.

Le parole dell’ex tronista

Negli anni la padrona di casa Maria De Filippi ha fatto un passo di lato nella conduzione di Uomini e Donne, lasciando sempre di più la scena a Tina Cipollari e Gianni Sperti, oltre ai protagonisti del parterre. In rari casi abbiamo visto la conduttrice entrare a gamba tesa nelle dinamiche del programma – salvo clamorosi eventi, come quello di Joele Milan recentemente – e men che meno abbiamo visto Maria De Filippi scontrarsi con qualcuno del parterre. Eppure, un’ex protagonista del programma ha rivelato che, inizialmente, la conduttrice non provava simpatia nei suoi confronti.

Stiamo parlando di Giulia Cavaglià, che ha dapprima partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice di Giulio Raselli, poi come tronista. Intervistata da The Pipol, ha spiegato: “La persona che devo ringraziare per sempre sarà Maria De Filippi. Mi ha dato il tempo necessario per farmi conoscere dalla gente, per farmi capire e ottenere quello che oggi ho. Un giorno mi ha guardata negli occhi e mi ha detto: ‘A me tu non piacevi, non ti capivo. Ma solo il tempo mi ha fatto capire che la tua è solo una corazza. Ad oggi posso dire di averti compresa”.

La prossima stagione

Al momento, come accennato, ci sono soltanto rumors sui nuovi presunti tronisti. Tra questi due nomi su tutti: quello dell’ex gieffino vip, influencer e modello Antonio Medugno e quello dell’ex corteggiatrice di Luca Saltino, Federica Aversano.

Per Federica Aversano, in realità, è spuntata un’altra ipotesi: quella di unirsi al parterre del trono over. L’idea sarebbe venuta alla redazione dopo le diverse richieste da parte di alcuni cavalieri di poter approfondire la conoscenza con l’ex corteggiatrice napolena.