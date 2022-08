Il Paradiso delle Signore 7, l’attore Curia: “Marco? Accadrà un colpo di scena, con Stefania…”

Pronti i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, nella stagione numero 7 ci saranno delle novità in arrivo riguardo a Marco di Sant’Erasmo, lo stesso attore ha anticipato colpi di scena nei confronti del suo personaggio.

Lo scorso aprile erano terminati gli episodi della sesta stagione della serie tv trasmessa su Rai Uno, dove vi erano state delle novità, e tra queste una new entry è stata quella di un giovane giornalista.

A comparire nella fiction il nipote di Adelaide, vale a dire Marco di Sant’Erasmo, trasferitosi da Torino a Milano per via di dissidi con il fratello. Nella città meneghina lavorerà nella rivista Paradiso Market, avendo come assistente Stefania Colombo.

I rapporti con la donna non inizieranno nel migliore dei modi, ma con il passare del tempo si ribalterà la situazione, fino all’innamoramento reciproco, anche se il giornalista dovrà affrontare Gemma per lasciarla e vivere la sua storia con la figlia di Gloria.

Cosa ha raccontato l’attore

In una recente intervista, è stato chiamato in causa Moisè Curia, attore calabrese, nei panni dalla scorsa stagione del nipote di Adelaide, il quale ha affermato come il suo amore per Stefania si rafforzerà, anche se la coppia dovrà affrontare le resistenze ed i piani dell’ex Gemma.

Oltre all’aspetto sentimentale, Curia ha svelato: “Continuerà la sua storia d’amore con Stefania ed il suo lavoro da giornalista, ma ad un tratto a Marco accadrà qualcosa di nuovo, un colpo di scena molto importante da sorprendere gli spettatori“.

Quali novità accadranno

Se nella passata stagione è stato inserito per la prima volta il suo personaggio, in quella successiva si profilo ritorno alle origini, legati alla vicenda per cui aveva lasciato Torino, vale a dire i dissidi con il fratello.

Vi sarà infatti un inserimento all’interno della soap, pronto ad entrare nelle nuove storie de Il Paradiso delle Signore la figura del fratello Tancredi, attraverso il quale Marco di Sant’Erasmo dovrà convivere dopo quanto accaduto tra di loro. Queste ed altre vicende saranno trasmesse nei nuovi episodi a partire da lunedì 12 settembre, quando Rai Uno ritornerà ad avere nel suo palinsesto pomeridiano le storie relative al negozio.