Simona Branchetti una bella “Morning News” | Avvistata con l’ex della Falchi

La conduttrice e il parlamentare di Forza Italia, sono da poco tornati entrambi single e a quanto pare, almeno a guardare le foto delle loro vacanze, insieme ci rimarranno forse per poco.

La coppia che non ti aspetti in vacanza insieme. Nelle meravigliose spiagge del Salento, Simona Branchetti, giornalista e conduttrice di Morning News (Canale Cinque), e Andrea Ruggieri, parlamentare di Forza Italia ed ex di Anna Falchi, sono stati pizzicati insieme.

Entrambi sono reduci da relazioni sentimentali finite su un binario morto. Love story importanti e non di poco conto. Ruggieri ha vissuto al fianco della Falchi per ben 11 anni e, proprio sul più bello, quando cioè hanno iniziato a convivere, il legame si è sfilacciato.

Anna ora ha un altro compagno al suo fianco. E anche la Branchetti, ha ferite profonde del cuore da dover far rimarginare.

Simona Branchetti una bella “Morning News” . Cosa ci fanno insieme?

Nel passato di Simona, garbata e bella conduttrice dei telegiornali e nel periodo estivo di Morning News, nel suo passato ha ben due matrimoni naufragati: il primo con il presentatore Federico Quaranta, il secondo con l’avvocato Carlo Longari. La separazione è arrivata nel 2021. “Una ferita mortale”, era stato il commento breve, quanto pieno di significato, della giornalista e conduttrice, sulla conclusione del rapporto con il legale. Ora però, dopo tante soddisfazioni lavorative, spunta in spiaggia con Ruggieri, come documentato da Chi magazine che sottolinea che i due coetanei (entrambi hanno 46 anni) hanno un legame di forte stima e affetto.

Una nuova love story?

Si sta assistendo all’inizio di una love story? A quanto pare no. I due sono cari amici da moltissimo tempo, hanno un bel dialogo e si aiutano reciprocamente proprio come fanno gli amici.

Certo, mai dire mai, visto che le strade dell’amore sono infinite. Chissà che, ora che i loro cuori sono in ‘stand by’, non possa nascere un qualcosa che vada al di là di un legame amichevole. L’autunno è vicino e loro potrebbero diventare la prima coppia della nuova stagione.