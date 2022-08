Francesco Totti, beccato sotto casa di Noemi al mare | Difficile non parlare di nuova coppia

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha tenuto banco su web e magazine per tutta l’estate. Francesco e Noemi sono o no una nuova coppia? E quando usciranno allo scoperto? Queste sono le domande che tutti si sono fatti fino ad ora, e a cui oggi il settimanale “Chi” ha dato una risposta.

Alla fine Francesco Totti non ha resistito. Dopo un’estate spesa a cercare di mantenere un basso profilo, nel cuore della notte è andato a trovare Noemi Bocchi.

Credeva di essere protetto dalle tenebre, invece i paparazzi erano appostati, pronti a coglierlo in fallo, e non si sono fatti sfuggire l’occasione.

Il settimanale Chi pubblica le foto dell’ex calciatore che entra nel complesso in cui si trova la villa della sua nuova fiamma, al Circeo.

Francesco Totti, beccato sotto casa di Noemi al mare. Ora sono una coppia?

Con Noemi Bocchi a pochi chilometri di distanza, la tentazione di passare una serata insieme a lei, è stata irresistibile per Francesco Totti. In barba a ogni precauzione, il calciatore, che sapeva benissimo di avere i paparazzi alle calcagna, l’ha raggiunta nella sua villa a San Felice del Circeo. E’ stato fotografato mentre usciva a testa bassa dall’auto di una coppia di amici, ed entrava nel complesso residenziale alle 22.30. Alle 2 di notte non se ne era ancora andato. Dopo che i fotografi l’avevano già beccato due volte entrare uscire dall’appartamento romano di Noemi Bocchi, all’indomani dell’annuncio della separazione da Ilary Blasi, Francesco Totti aveva cercato di mantenere il più possibile un atteggiamento discreto. Si parlava addirittura di incontri clandestini in alto mare a bordo di uno yacht per proteggere la privacy. L’eventuale conferma della sua relazione clandestina che, secondo il gossip, andrebbe avanti da ben prima della fine del matrimonio, avrebbe un peso a livello legale al momento della definizione degli accordi per il divorzio.Per questo sarebbe stato più prudente per lui mantenersi a distanza da Noemi, almeno per qualche mese ancora. Ma le logiche di convenienza non sono state sufficienti a trattenere il Pupone. Ha preferito seguire il cuore e raggiungere la sua ipotetica amata, ben sapendo di correre un rischio.

Mentre Ilary vola via… con Isabel

Ilary Blasi nel frattempo, prosegue con le sue vacanze infinite. Al rientro dalle Marche ha fatto tappa brevemente prima a Roma e poi a Sabaudia per recuperare Isabel e partire con lei alla volta della Croazia, dove ha raggiunto la sorella Silvia, il cognato, i nipoti e alcuni amici.

Così, mentre il suo ex marito si tiene a distanza dai social e dalla vita pubblica, la conduttrice su Instagram continua a pubblicare gli scatti della sua estate fatta di viaggi e libertà, come a voler sottolineare il fatto, che lei non ha nulla da nascondere.