Adriana Volpe sbotta: “Ora dico la verità sul GFVip e Signorini” | E sulla Bruganelli racconta…

Sul personaggio, ovvero Orietta Berti che la sostituirà come opinionista ha detto: “Sono convinta che Orietta, un personaggio che io adoro, possa essere una voce accogliente e confortante per i concorrenti. Per fortuna che ci sarà lei“. Poi ha voluto raccontare come ha appreso di non essere stata riconfermata al Grande Fratello Vip, L’ho saputo a maggio. All’inizio non eravamo state riconfermate entrambe, né io e né Sonia Bruganelli. Poi, i primi di giugno, mi ha stupito moltissimo la richiesta di entrare nuovamente nella Casa come concorrente. Ho ricevuto una telefonata da Alfonso che mi diceva: “Io ho le idee molto chiare, vorrei Sonia Bruganelli come opinionista e te dentro la casa“. La risposta della Volpe non si è fatta attendere. “La sua richiesta mi ha spiazzato anche perché Alfonso conosce la mia storia personale e familiare. Da lui, mai mi sarei aspettata una proposta del genere. Sa che da quando sono separata, mia figlia può contare solamente su di me. Sa che è tutto sulle mie spalle, è impensabile allontanarmi da lei per tanto tempo. Per me la serenità di Giselle ha priorità su tutto. Aspettavo la telefonata di Alfonso, ma per essere riconfermata come opinionista e non per rientrare nella casa come concorrente”.

E su Sonia Bruganelli…

“Su Sonia rimango basita, posso solo dire che è un mostro di coerenza (ride, ndr). All’inizio ha sputato nel piatto dove mangiava. Anche durante l’edizione che abbiamo fatto insieme, si è lamentata di non volere stare lì, che le pesava, di non vedere l’ora di tornare a fare il suo lavoro“.

E quando l’intervistatore le dice che Signorini ha faticato tanto per avere di nuovo la Bruganelli, la risposta di Adriana lascia a bocca aperta: “Siamo sicuri? C’è anche chi dice che abbia fatto carte false per essere l’unica opinionista. Sulla sua incoerenza stendo un velo”.