Higuain torna a parlare di Napoli: questa volta ci va giù pesante, la rivelazione è incredibile

Higuain torna a parlare del Napoli dopo diverso tempo: questa volta ci va giù pesante, la rivelazione è incredibile e accusa una persona.

Ritorna in voga il nome dell’ex attaccante del Napoli nelle ultime ore: le affermazioni sono pesantissime e ad aggravarle c’è poi una forte accusa nei confronti di una specifica persona.

Una delle storie più belle, e allo stesso tempo con un brusco finale, che la Serie A ha regalato nelle ultime sagioni è quella tra Gonzalo Higuain ed il Napoli.

L’argentino classe 1987 arrivò in Campania nel 2013 con l’arduo compito di sostituire in campo e nei cuori dei tifosi una vera e propria leggenda del club come Edinson Cavani e, a numeri, ci è ampiamente riuscito.

I 71 gol in 104 presenze che il Pipita ha lasciato in eredità al Napoli non sono di certo roba da poco sopratutto se a loro si aggiunge il record di 36 reti in singolo campionato, pareggiato pochi anni fa da Ciro Immobile seppur con più rigori a referto.

A macchiare il rapporto tra la piazza e l’ex Real Madrid ci fu però il discusso passaggio ai rivali storici della Juventus.

Le visite mediche fatte in segreto, i gol da ex (alcuni con annessa esultanza) ed una serie di accuse più o meno velate hanno reso una fruttuosa storia d’amore una ferita ancora aperta che nelle ultime ore si è ulteriormente ingigantita.

Le accuse del fratello agente si rivolgono ad una persona: fu lui il colpevole

Sin dalle primissime settimane dopo l’ufficilità dell’addio da Napoli di Higuain, le accuse su di chi fosse la colpa del trasferimento si sono moltiplicate a dismisura.

Ad essere particolarmente inviperito fu il fratello agente del Pipita, Nicolas Higuain, il quale ha sempre discolpato in toto il suo assistito puntando il dito contro altri elementi coinvolti.

Ad essere accusato allora ed ancora oggi è il presidente azzurro De Laurentiis: le parole dell’agente di Higuain non lasciano alcuna possibilità di interpretazione.

“Comprendo magari la loro rabbia, ma il calcio deve essere vissuto in una maniera migliore. Siamo stati i primi a litigare con una persona ma non siamo stati gli unici…”, una chiara accusa nei confronti del numero 1 del Napoli che conferma ulteriormente i rapporti deteriorati di quel periodo.

La polemica alzata da Nicolas Higuain è destinata quindi a far discutere anche se non è ancora arrivata una risposta ufficiale da parte di De Laurentiis che potrebbe dunque aver scelto di non cadere nella provocazione lanciata dal fratello del Pipita.